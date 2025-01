Tendenze unghie per il 2025

Con l’inizio del 2025, il mondo della bellezza si prepara a stupire con nuove tendenze per la manicure. Dopo un periodo caratterizzato da colori audaci e vivaci, quest’anno si punta su tonalità cromate, cangianti e scintillanti. Le celebrity, sempre attente alle ultime mode, sono le prime a sfoggiare queste nuove tendenze, rendendo le unghie un vero e proprio accessorio di stile.

Unghie glassate e cat-eye

Tra le tendenze più in voga troviamo le unghie “glassate”, che richiamano dolci ricoperti di zucchero, e le unghie con effetto cat-eye. Quest’ultima tecnica, che crea un effetto ottico simile all’occhio di un gatto, si ottiene utilizzando smalti magnetici. Le star come Hailey Bieber e Kylie Jenner hanno già adottato questi stili, dimostrando che la manicure può essere un modo per esprimere la propria personalità e il proprio stile.

Colori e finiture di tendenza

Le opzioni per la manicure sono praticamente infinite. Che si opti per smalto tradizionale, semi-permanente o gel, il risultato finale è sempre garantito. Hailey Bieber, ad esempio, alterna unghie in tonalità neutre a colori di tendenza come il cannella e il cioccolato. A seconda della base scelta, l’effetto finale può variare: i rosa tendono a ricordare una glassa di zucchero, mentre le tonalità più accese richiamano le carrozzerie delle auto da corsa.

Effetto madreperla e nail art psichedelica

Per chi ama il finish scintillante, l’effetto madreperla è un must. Questo look si ottiene mescolando tonalità chiare come il bianco e il rosa con un finish perlato. Inoltre, le nail artist delle celebrity stanno sperimentando mix di tendenze, creando unghie cromate e cangianti con finiture metalliche in stile french manicure. Alcune creazioni ricordano vere e proprie opere d’arte psichedeliche, portando la manicure a un livello completamente nuovo.

Il 2025 si preannuncia quindi come un anno ricco di innovazioni nel mondo della manicure, dove ogni donna può trovare il proprio stile unico e personale, ispirandosi alle tendenze delle celebrity e osando con colori e finiture mai visti prima.