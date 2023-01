Tendenze blazer inverno 2022/2023

Il blazer è un capo a cui non si può rinunciare durante l’inverno 2022-2023. Può essere indossato ovunque, si può abbinare in modo molto semplice e continua a mantenere il suo fascino senza tempo.

Blazer, il trend dell’inverno 2022/2023

Il blazer è un vero e proprio trend per questa stagione invernale, sia per la moda maschile che per quella femminile. Un capo che può essere indossato ovunque, in qualsiasi occasione, che si declina in tantissimi modi, mantenendo sempre il suo fascino eterno e moderno allo stesso tempo. I blazer gessati vanno particolarmente di moda, ma quest’anno si opta anche per quelli colorati. La cosa certa è che i blazer quest’anno non dovranno mancare nel vostro guardaroba perché sono le giacche più alla moda di questa stagione.

Prada ha deciso di realizzarlo in lana, con il logo in maglia jacquard, Etro ha scelto il verde oliva, impreziosito da vari bottoni che hanno il logo in rilievo, mentre Versace ha scelto il grigio scuro con il nome del brand lungo tutto il capo. Sono eleganti e casual allo stesso tempo, facilmente abbinabili in ogni occasione. Il blazer è sicuramente un trend di questa stagione, pronto a conquistare i look dei mesi che verranno.

Blazer gessati per l’inverno 2022/2023

I blazer gessati sono davvero molto amati in questa stagione. Sono l’ideale per il look perfetto in ogni occasione, per riuscire ad essere eleganti ma mai troppo impostate, rispettando sempre la moda del momento. Tra i blazer più amati c’è sicuramente quello di Gauchere, fit oversize, in cady di lana, con chiusura monopetto. Un blazer gessato evergreen nella nuance grigio scuro, che si abbina perfettamente con pantaloni abbinati e magari orecchini d’oro per dare un tocco in più. Prada punta tutto sull’eleganza, con un blazer gessato color blu marino, con una linea maschile, ideale se indossato con una camicia bianca e una gonna midi. Blazé Milano è sicuramente il marchio che non può mancare quando si parla di giacche. Il suo blazer gessato è in lana leggera e può essere abbinato a dei jeans bianchi e delle slingback arancioni. Acne Studios propone un blazer gessato con silhouette oversize, linea dritta e spalle rigide, nella sfumatura blu acciaio, perfetto con pantaloni neri e stivaletti in pelle liscia. Versace ha scelto di rendere unico il blazer gessato con l’aggiunta del suo logo Versace on Repeat. È l’ideale con una mini gonna e una borsa da portare a mano, per un look audace ma sempre molto sofisticato. Etro propone un blazer in vari colori, grigio, nero, blu e anche color verde oliva. Il capo è completato da revers classici e bottoni in rilievo, perfetto con jeans scuri e mocassini neri, per un look davvero lussuoso.

Blazer colorati per l’inverno 2022/2023

Di moda anche i blazer colorati, per dare un tocco di luce in più al proprio look. Jil Sander propone un nuovo blazer color verde acqua dalla linea doppiopetto, con un’estetica contemporanea, perfetto con pantaloni bianchi e slingback in tinta con la giacca. Alexander McQueen propone un blazer rosa cipria, per un look molto chic, perfetto anche per i completi blazer e gonna. La giacca ha una chiusura doppiopetto e spalle rigide, perfetta con jeans chiari e stivaletti neri. Hebe Studio lancia un blazer colorato con tasche e revers a contrasto, con una silhouette aderente in vita, che dona un tocco più femminile e si sposa bene con pantaloni a palazzo e décolletées con tacco alto. Il blazer di Givenchy è realizzato in lana e mohair, color malva, per un tocco di colore in più, con uno stile moderno perfetto con pantaloni abbinati e dei mocassini in pelle scamosciata. Saint Laurent propone un blazer color ciliegia, perfetto per il look di tutti i giorni e ideale con una gonna midi e degli stivali con tacco medio. Il blazer colorato di Isabel Marant è realizzato in giallo, in velluto a coste, con fit ampio e rilassato, per uno stile casual ma audace, ideale con i jeans scuri e una borsa a tracolla.