temptation island manuela e stefano chi sono

Temptation Island 2021: Manuela e Stefano sono la nuova coppia, recentemente rivelata, fra i partecipanti alla nuova edizione del programma di Mediaset. I loro nomi completi sono Manuela Carriero e Stefano Sirena.

Temptation Island: Manuela e Stefano, la storia

Manuela e Stefano hanno una buona ragione per essere a Temptation Island: lui tradisce.

E ha tradito più volte. Nonostante i 4 anni e mezzo di relazione Manuela ha completamente perso fiducia in Stefano. Dopo aver deciso di affrontare una convivenza con lui, Manuela ha scoperto che Stefano intratteneva altre relazioni a sua insaputa.

Manuela, a quel punto decide di interrompere la convivenza e riflettere sul loro rapporto. Adesso ha preso una sua strada, vivendo da sola ma non ha lasciato definitivamente Stefano. Stefano, d’altro canto, è tornato a vivere con la madre.

Manuela e Stefano, per tali ragioni, hanno deciso di partecipare alla nuova edizione di Temptation. Ad oggi i due. è come se vivessero delle vite separate. Lui in casa della madre, lei in casa propria con uno stile di vita pressoché da single.

Manuela e Stefano: chi sono?

Manuela Carriero ha 31 anni ed è nata a Brindisi. Lavora come barista al Peddy Bar, nella sua città. Dopo aver scoperto i tradimenti del suo fidanzato Stefano, Manuela ha deciso di allontanarsi molto da lui.

Questo allontanamento l’ha poi portata a scrivere a Temptation Island, offrendo così al fidanzato l’ultima occasione per testare il loro rapporto di coppia.

Stefano Sirena, ha 30 anni e anche lui come Manuela è nato a Brindisi. Stefani è un giocatore di Basket, gioca nel ruolo di Guardia per la squadra New Virtus Mesagne della sua città. Ha più volte tradito Manuela.

La relazione attualmente vive un momento di stallo.

