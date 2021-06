Temptation Island 2021: Jessica e Alessandro sono la nuova coppia, recentemente rivelata, fra i partecipanti alla nuova edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. I loro nomi completi sono Jessica Mascheroni e Alessandro Autera.

Temptation Island: Jessica e Alessandro, chi sono?

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera sono una coppia legata da ben sette anni. Dopo i primi anni di convivenza, i problemi fra i due hanno cominciato ad emergere. Il rapporto pare si sia incrinato proprio a partire dalla convivenza che ha portato i due in un vortice d’abitudine da cui è ormai difficile uscirne fuori.

Jessica Mascheroni ha 34 anni ed è originaria di Milano. La giovane trentaquattrenne lavora come receptionist a Gorla Maggiore, un paesino in provincia di Varese.

La relazione di Jessica con Alessandro comincia sette anni fa. Ad aver “ammaliato” Jessica l’ammirevole intraprendenza del giovane che dopo un breve periodo di corteggiamento è riuscito a conquistare l’attuale fidanzata.

Jessica e Alessandro: la storia

Tuttavia, Jessica afferma con sicurezza come le cose siano profondamente cambiate fra i due. Alessandro non è più intraprendente come lo si era mostrato ad inizio rapporto e l’abitudine ha preso il posto della passione.

La ragazza lamenta come dopo la convivenza Alessandro sia diventato noioso. Nello specifico, dice Alessandro passi delle ore al cellulare nonostante la sua presenza, pensi solo alla palestra e sia troppo coinvolto dal lavoro.

Alessandro Autera ha 28 anni, è più piccolo di Jessica e lavora a Milano presso l’azienda di famiglia. Alessandro ritiene il suo atteggiamento nei confronti di Jessica non sia di fatto cambiato. Non si rispecchia nella descrizione che le riserva la ragazza e dice di non trovarsi una persona monotona nei suoi confronti.

Come accennato, la coppia dopo i primi 5 anni di fidanzamento hanno iniziato una convivenza presso una casetta a Trezzano sul Naviglio. Pare che mentre prima prima Jessica e Alessandro svolgevano molte attività insieme e avevano una vita di coppia molto dinamica, adesso è tutto un lontano ricordo. Adesso, passano quelle poche ore libere da impegni a guardare la tv senza alcun stimo alcuno nel dare una svolta alle proprie giornate.

Questo a Jessica non sta più bene.

