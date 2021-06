Temptation Island: siamo già “sintonizzati” su data, dettagli della nuova edizione (Filippo Bisciglia senza la Marcuzzi) e alcuni dei concorrenti. Tutto pronto a ripartire, dunque! Il programma inizierà il 30 giugno e il luogo di tentazione sarà la splendida Sardegna.

Sono già stati annunciati i primi protagonisti del format: Claudia e Ste, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio. L’ultima coppia svelata è quella di Floriana e Federico.

Temptation Island, Federico e Floriana

La nuova “stagione” di Temptation Island ripartirà il 30 giugno prossimo con nuove coppie e, potenzialmente, nuove interessanti relazioni. Il format a tema tentazione di Mediaset è fra i più seguiti della tv. Una vera e propria sfida per le coppie che rivolgendosi alla redazione di Maria De Filippi hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto.

Coppie recenti o legate da molto tempo. Le tentazioni, come ricorda il titolo, sono dietro l’angolo! Il format è appositamente architettato per “creare tranelli” alle coppie.

Di Temptation Island 2021 conosciamo i nomi Claudia e Ste, quelli di Valentina e Tommaso, e Natascia e Alessio. L’ultima coppia ad essere stata svelata è quella di Floriana e Federico. Tutte coppie convinte di testare il loro amore nell’isola delle tentazioni.

Floriana e Federico, la storia

Chi sono i due giovani che arriveranno a fine giugno nell’isola? Floriana e Federico hanno alle spalle due anni di relazione. Floriana ha 21 anni ed è fidanzata con Federico da quando ne ha 19. Il problema principale di Floriana è il suo aver intercettato una mancanza di interesse da parte di Federico. Non si sente più corteggiata da lui. Ciò ha portato Floriana alla decisione di partecipare a Temptation Island.

Floriana e Federico provengono entrambi da Palermo. Floriana parla di Federico descrivendolo come molto attento all’inizio del loro rapporto. Tuttavia, dopo un primo periodo in cui Federico corteggia la sua fidanzata, l’interesse gradualmente sfuma. Questa è l’impressione che ha condotto Floriana a Temptation Island.

Federico dopo aver conquistato Floriana, ha dato per scontato l’amore che lei prova per lui. Tanto da far dubitare Floriana del suo stesso livello di coinvolgimento nella relazione. Federico la ama veramente? è soltanto abitudine? Federico, d’altro canto non smentisce sia cambiato. Il ragazzo sostiene che, essendo convinto del rapporto con Floriana, non ha più compiuto i medesimi “gesti” atti a corteggiarla.