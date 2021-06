temptation island natascia e alessio chi sono

La nuova edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia, è pronta a ripartire. Il programma inizierà il 30 giugno 2021 con tantissime novità per i telespettatori. Intanto, sappiamo già “luogo di tentazione”, la splendida Sardegna, e tre coppie. Vi abbiamo già parlato di Claudia e Ste, e della coppia composta da Valentina e Tommaso.

Adesso è la volta di Natascia e Alessio, terza coppia di Temptation Island.

Temptation Island: Natascia e Alessio, la nuova coppia rivelata

Abbiamo già molte notizie su l’ultima edizione di Temptation Island che andrà in onda dal 30 giugno 2021. Tentatori e tentatrici saranno in 24 e, come per ogni edizione, il gruppo dei single cercherà di “tentare” le coppie in gara. L’obiettivo è quello di permettere loro di capire se effettivamente provano i sentimenti che credono di avere nei confronti della persona con cui concorrono.

La nuova “stagione” di Temptation Island è dunque pronta a ripartire con un ventaglio di nuove coppie, tutte da scoprire. In attesa di osservare come si evolverà il percorso di Claudia e Ste e quello di Valentina e Tommaso, è stata svelata la terza coppia “in gara”. Sono Natascia e Alessio e anche loro hanno deciso di testare il loro amore nell’isola delle tentazioni.

Natascia e Alessio: la loro storia

Natascia e Alessio sono la terza coppia rivelata che parteciperà a Temptation Island 2021.

I due giovani affiatati sono fidanzata da due anni. Natascia . Alessio e Natascia hanno la stessa età, 31 anni. Dopo un anno di relazione hanno insieme preso la decisione di fare un passo in più per il loro rapporto, la convivenza. I due sono andati a convivere a casa di lei con grandi aspettative e il desiderio di cominciarsi a vivere nella quotidianità. Tuttavia, da quando convivono le cose sono cambiate.

Natascia racconta di come si sente continuamento sotto il giudizio spietato dal suo partner. Questo atteggiamento che le riserva Alessio ha comportato in Natascia una profonda insicurezza e chiusura che non riesce più a scacciare. D’altro canto, Alessio lamenta una trascuratezza della fidanzata nei suoi confronti.

Dalle dichiarazioni si evince che entrambi i partner sembrano essere piuttosto scontenti dell’uno e dell’altro. Nel bene o nel male, per superare il buio periodo che stanno attraversando, hanno deciso di partecipare al format televisivo di Mediaset. Su una cosa infatti entrambi sono d’accordo: dare una scossa alla coppia che sta implodendo in se stessa. A contattare Temptation Island, tuttavia, pare sia stata proprio Natascia!