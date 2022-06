Tale e Quale Show è pronto a tornare questo autunno con una nuova edizione piena di sorprese. I casting sono ufficialmente conclusi e sono trapelati i primi nomi, certi o ipotetici, dei concorrenti in gara.

Tale e Quale Show: quando inizia

Tale e Quale Show è un programma televisivo molto seguito, che va in onda su Rai1 ed è condotto da Carlo Conti. In tutte le sue edizioni ha coinvolto e sorpreso il pubblico, con grandi imitazioni e momenti di grande divertimento. Negli ultimi giorni si è iniziato a parlare dei programmi confermati per il nuovo palinsesto e questo show è sicuramente uno di quelli. Carlo Conti ha deciso di puntare in alto, cercando qualche concorrente che riesca ad attirare il pubblico, regalando dei grandi colpi di scena.

Ma quando inizierà la nuova edizione di Tale e Quale Show? Per il momento la data precisa non è ancora stata annunciata, ma sicuramente il programma inizierà ad andare in onda a partire da settembre 2022. Il conduttore è pronto a tornare al timone di questa trasmissione molto seguita e dopo i casting sono emersi i primi nomi particolarmente interessati, alcuni dei quali rubati al Grande Fratello Vip di quest’anno

Tale e Quale Show: concorrenti del GF Vip ai provini

Alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip avranno un posto assicurato nella prossima edizione di Tale e Quale Show. Molti di loro si sono presentati ai provini e sicuramente qualcuno verrà scelto. Secondo quanto anticipato da Superguidatv e riportato da TvBlog, tra i nomi al vaglio della trasmissione ci sarebbero anche quelli di Alex Belli, Davide Silvestri, Lulù Selassié, Guenda Goria e Katia Ricciarelli. Personalità diverse tra loro ma tutte molto interessanti, che sicuramente potrebbero stupire il pubblico. Anche nelle edizioni passate Carlo Conti ha portato sul palco qualche concorrente pescato dal Grande Fratello Vip, come Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. L’informatissima fanpage Instagram thepipol_tv ha rivelato che, secondo alcune indiscrezioni, Katia Ricciarelli avrebbe deciso di non partecipare alla trasmissione, anche se per il momento non si hanno certezze e non si conoscono i motivi di questa sua presunta scelta. I nomi che sembrano essere stati confermati sono quelli di Alex Belli e Davide Silvestri, ma ci sarà spazio anche per le sorelle Selassié. Lulù sembra essere una presenza quasi certa, ma potrebbe partecipare anche Clarissa.

Tale e Quale Show, anticipazioni: il ruolo di Pamela Prati e la richiesta di Laura Chiatti

Tra i nomi emersi in questi giorni ci sarebbe anche Pamela Prati, pronta per il suo ritorno in televisione. La sua partecipazione non è per niente sicura, anche perché la donna aveva anche lanciato un appello ad Alfonso Signorini per avere una nuova opportunità al Grande Fratello Vip. “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa” aveva dichiarato la Prati. Il suo nome, però, è stato associato anche a Tale e Quale Show.

Per quanto riguarda Laura Chiatti, non è chiaro se abbia fatto i provini e se Carlo Conti sia interessato alla sua presenza, ma sicuramente a lei piacerebbe molto partecipare. Dopo essersi allontanata dal cinema per dedicarsi alla sua famiglia, l’attrice vorrebbe tornare a lavorare e ha lei stessa ammesso che le piacerebbe ricevere una proposta da Carlo Conti. “Mi piacerebbe ricevere proposte per partecipare ad un talent non come giudice ma come cantante per mettermi in gioco. Se Carlo Conti mi proponesse di partecipare a Tale e quale show accetterei di corsa” ha dichiarato in un’intervista per il settimanale Nuovo Tv. Laura Chiatti ha dimostrato in diverse occasioni di avere una bellissima voce e di essere una bravissima cantante.