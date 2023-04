La seconda stagione di Sweet Tooth sta per debuttare su Netflix, dopo una lunga attesa per tutti i suoi fan. Una serie tv di genere fantasy con ambientazioni davvero molto suggestive. Scopriamo insieme dove è stata girata.

Sweet Tooth: dove è stata girata



L’ambientazione di Sweet Tooth è davvero molto suggestiva, proprio sulla base della sua trama così particolare. La serie tv è stata girata in Nuova Zelanda, un luogo che non può far altro che far pensare a Il Signore degli Anelli e alla trilogia di Peter Jackson. In realtà Sweet Tooth non è stata girata in questo luogo per rendere omaggio al mondo degli hobbit, come forse alcuni fan avranno pensato. Jim Mickle, showrunner e produttore esecutivo della serie, parlando con ComicBook, ha rivelato che la decisione di girare la serie in Nuova Zelanda è dipesa da due ragioni, ovvero quella di trovare le condizioni climatiche più favorevoli e quella di ricreare una particolare atmosfera vista in Evil Dead di Fede Alvarez, il remake de La Casa del 1981 che ha lanciato Sam Raimi. “Inizialmente, è stata una decisione molto pratica perché stavamo per girare, penso in inverno negli Stati Uniti, e all’improvviso la Warner Brothers ha pensato: ‘Questo non funzionerà. Dobbiamo trovare un posto in cui possa essere estate in questo momento’. E ho sempre amato come appariva la Nuova Zelanda davanti alla telecamera, e sono un grande fan del remake di Evil Dead, il modo in cui appariva, il modo in venivano mostrati i boschi. E così abbiamo avuto la possibilità di girare li il nostro pilota e abbiamo girato in molti di quegli stessi boschi. Perché li tutto sa di una fiaba di Grimm” ha dichiarato. Le riprese in Nuova Zelanda hanno incontrato anche un altro elemento positivo. Le norme anti-Covid nell’isola hanno consentito una ripresa più rapida dalla pandemia, consentendo alla serie di non subire troppi ritardi.

Sweet Tooth in Nuova Zelanda: la seconda stagione



A giugno 2022 sono ufficialmente finite le riprese del secondo capitolo di Sweet Tooth. Lo ha annunciato Netflix in occasione della Geeked Week 2022, con uno speciale del dietro le quinte dal set in Nuova Zelanda. Stessa location della prima stagione, con un’ambientazione davvero suggestiva, perfetta per la storia che viene raccontata nella serie tv. Susan Downey, Robert Downey Jr. e Amanda Burrell di Team Downey e Linda Moran sono i produttori esecutivi della seconda stagione di Sweet Tooth al fianco di Jim Mickle, il quale serve anche da sceneggiatore, regista e showrunner della seconda stagione. La produzione è affidata ancora una volta a Evan Moore di Team Downey, di ritorno dalla prima stagione. Oanh Ly ha partecipato alla seconda stagione in veste di coproduttrice esecutiva. Tratta dalla serie di fumetti della DC Comics scritta da Jeff Lemire, Sweet Tooth è prodotta da Team Downey in collaborazione con Warner Bros. Television. L’appuntamento con gli otto nuovi episodi di Sweet Tooth è previsto per il 27 aprile 2023, sulla piattaforma di streaming Netflix.