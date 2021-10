Partecipare a Il Collegio è un’esperienza davvero molto stimolante e soprattutto divertente che tutti i ragazzi vorrebbero fare. Sveva Accorrà è una delle concorrenti de Il Collegio 6: scopriamo qualcosa di su lei, il suo carattere, il suo look, quale sport pratica.

Chi è Sveva Accorrà

Sveva è nata a Monza e ha 14 anni. Porta i capelli biondi molto lunghi e ha occhi chiari. Si presenta come una ragazza molto decisa e con una personalità forte e testarda.

Quello che si nota subito di lei è una grande sicurezza in sé stessa. Dice anche di amare molto la scuola e che la frequenta con un buon profitto, ma ammette di essere parecchio “lecchina”.

Dice anche che è sempre pronta a fare qualche scenata tragica, da vera attrice, quando prende un voto che non le sembra adeguato alla sua preparazione: i professori de Il Collegio sono, quindi, avvisati!

Sveva Accorrà pratica la scherma

È estroversa e il suo modo di fare è molto diretto, ma forse anche troppo, visto che Sveva preferisce subito avvertire tutti che non è il caso di mettersi contro di lei!

La sua personalità da vero peperino e molto sicura si unisce, però, anche a una grande passione per lo sport.

Sveva Accorrà pratica scherma da quasi cinque anni e lo fa con ottimi risultati, infatti ha conseguito il titolo di campionessa regionale.

I suoi genitori, però, la descrivono come una ragazza davvero troppo indisciplinata, che non ha regole e che in casa è un vero vulcano. Sua mamma dice che arriva a volte a diventare molto maleducata e ha il vizio addirittura di ruttare: i suoi compagni de Il Collegio sono, quindi, avvertiti!

Sveva Accorrà: il suo look

Dal punto di vista del look, sembra preferire uno stile molto semplice e sportivo.

Sveva Accorrà si trucca poco e si veste in modo casual. Dal suo profilo Instagram non si possono, però, cogliere altri particolari e nemmeno capire meglio i suoi gusti, visto che al momento non ha postato ancora nulla, tranne una foto profilo in cui copre il volto con il cellulare.

La partecipazione di Sveva a Il Collegio potrebbe essere una buona occasione per cambiare qualche suo comportamento.

I genitori sperano che questa esperienza possa esserle di aiuto per farla diventare più disciplinata. Del resto, il docu-reality di Rai 2 è tutto basato sulle regole che i ragazzi dovranno seguire, a cominciare da dover indossare una divisa, ma non solo questo: Sveva riuscirà ad adeguarsi?

