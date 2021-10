Chi è Giovanni Junior D’Ambrosio, il concorrente de Il Collegio 6

Il Collegio torna con la sua sesta edizione: la prima puntata andrà in onda mercoledì 26 ottobre su Rai 2.

La location che ospiterà il programma è stata confermata anche quest’anno, si tratta del Convitto Nazionale Margherita che si trova nella città di Anagni.

Il cast è stato tutto selezionato e i ragazzi scelti per partecipare alla trasmissione si stanno preparando per essere catapultati nel 1977. E’ questo, infatti, l’anno scelto per Il Collegio 6: è un periodo storico in cui ancora si ascoltava musica in vinile e non c’erano brani da scaricare o da ascoltare online. Come si troveranno i ragazzi? Si scoprirà presto!

Giovanni Junior D’Ambrosio è uno degli studenti che stanno per entrare nel collegio: scopriamo tutto quello che si può sapere su di lui e che tipo è!

Chi è Giovanni Junior D’Ambrosio

Giovanni ha 15 anni ed è nato a Napoli, città dove vive insieme con sua madre. È un ragazzo molto sorridente e spensierato, che si presenta sottolineando subito il suo modo di fare estroverso e dice di essere soprattutto un gran chiacchierone.

Capelli e occhi castani, racconta di essere molto orgoglioso anche della sua passione per la buona cucina, gli piace mangiare e dice che questo è il suo anti-stress. Lui, in realtà, confessa anche di cimentarsi nella preparazione di qualche piatto, anche se poi ammette di saper cucinare solo pasta e patate.

Ha un carattere un po’ pigro, secondo quello che dice sua madre le uniche sue occupazioni durante la giornata sono quelle di mangiare, dormire e parlare.

Suo padre è il suo angelo custode

Accanto al suo nome c’è l’appellativo Junior e non a caso. Giovanni, infatti, porta lo stesso nome del suo papà, che è scomparso prematuramente, ancora prima che lui nascesse, quindi non lo ha mai conosciuto.

Nonostante questo, Giovanni Junior è molto legato alla sua figura, si commuove quando ne parla e, soprattutto, lo sente vicino in ogni occasione, come se fosse il suo angelo protettore. Gli piace, infatti, raccontare di come suo padre gli sia apparso in sogno per dargli coraggio e per dirgli che non è mai solo.

Giovanni Junior D’Ambrosio: allegro e sensibile

Capelli mossi e con un gran bel sorriso stampato sul volto, Giovanni Junior D’Ambrosio è sempre pronto a dire la sua in ogni occasione ed è molto difficile farlo stare zitto.

Questo lato così allegro e comunicativo della sua personalità sicuramente lo mette al centro dell’attenzione nel gruppo dei suoi amici e presto potrà esserlo anche all’interno de Il Collegio con gli altri studenti. E’ sicuro che non farà passare nulla senza che prima abbia detto come la pensa!

È, però, forse poco attento alla comunicazione Social, infatti non ha un profilo Instagram personale, ma, niente paura, perché i suoi fan ne hanno creato uno, così potrà essere seguito da tutti non appena inizierà Il Collegio 6 e verrà fuori tutta la sua simpatia.

Oltre questo, però, va anche detto che Giovanni Junior D’Ambrosio è un ragazzo molto sensibile ed è molto tenero e affettuoso, in particolare nei confronti di sua mamma che lo ha avuto quando aveva solo 21 anni.

