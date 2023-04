La quarta stagione è pronta per la messa in onda e mostrerà una location diversa, che incanterà il pubblico. Scopriamo insieme dove sono stati girati gli episodi del quarto capitolo di questa serie tv molto amata.

Succession 4: dove è stata girata?



Lo scorso anni HBO ha dato l’annuncio ufficiale dell’inizio delle riprese della quarta stagione della serie tv Succession, particolarmente amata dal pubblico. Un dettaglio che ha colpito molto i telespettatori è il fatto che la quarta stagione di Succession ha cambiato location. Le riprese e l’intera produzione, infatti, si sono spostate nel Nord dell’Europa. La terza stagione si è conclusa con l’acquisizione della Waystar Royco da parte del magnate della tecnologia Lukas Matsson, che è interpretato da Alexander Skarsgård. La quarta stagione di Succession seguirà le avventure della famiglia Roy e della sua azienda fino in Norvegia. Una location davvero incantevole, che verrà mostrata durante gli episodi, con luoghi davvero bellissimi. A fornire qualche dettaglio più preciso sul motivo specifico di questo spostamento è stato il produttore della serie tv, Scott Ferguson, che durante un’intervista per Variety, ha rivelato ciò che lui e il suo team hanno sempre avuto in mente per questa nuova produzione, che si è spostata in Norvegia.

“La Norvegia è uno splendido scenario naturale. Ci è sembrato subito un luogo perfetto per una riunione di famiglia nella serie. Abbiamo studiato diversi Paesi, ma ci siamo resi conto che la Norvegia ha un paesaggio eccezionale, come nessun altro posto al mondo” ha dichiarato il produttore. “La scorsa stagione abbiamo avuto un nuovo importante personaggio e una nuova storyline. Eravamo davvero entusiasti quando Alexander è salito a bordo, è un attore meraviglioso” ha aggiunto, parlando del personaggio di Lukas Matsson.

Succession 4 arriva in Norvegia: le anticipazioni



La fusione Waystar-GoJo va avanti e la quarta stagione si sposta in Norvegia, per seguire l’azienda. La quarta stagione di Succession è pronta a stupire i suoi fan, con nuovi colpi di scena e nuove avventure, in una location davvero molto bella e del tutto nuova. Riprenderà dopo l’importante cliffhanger della terza stagione, che ha visto il donatore di Waystar RoyCo, Logan Roy, vendere l’azienda di famiglia a Lukas Matsson, con grande shock da parte dei tre figli Kendall, Roman e Shiv. Lukas è l’amministratore delegato norvegese del gigante dello streaming conosciuto come GoJo. Il magnate della tecnologia avrà un ruolo molto importante nella quarta stagione. Per questo tutto si sposterà in Norvegia, per seguire Matsson e la famiglia Roy. Le riprese della serie si sono concluse in questa location nuova e spettacolare. Le nuove avventure saranno presto messe in onda, per la gioia dei fan che hanno seguito con grande interesse le precedenti stagioni. La serie tv ha ottenuto un grande successo ed è stato proprio il produttore Ferguson che ha specificato che hanno scelto di spostarsi in Norvegia proprio per il suo scenario davvero spettacolare, che è diventato un luogo ideale per una riunione di famiglia. Sono stati studiati diversi Paesi, ma la Norvegia è risultata perfetta per la storia.