Al Festival di Cannes 2023 ci sarà la presentazione esclusiva mondiale del nuovo corto di Pedro Almodóvar, Strange Way of Life: l'attesa è tanta.

Il Festival di Cannes 2023 previsto dal 16 maggio 2023 al 27 maggio 2023 ha selezionato anche l’ultimo progetto del regista spagnolo Pedro Almodóvar. Il titolo è Strange Way of Life ed è un short film appartenente al genere western-drama. Sono Pedro Pascal ed Ethan Hawke i protagonisti e il pubblico non vede l’ora di scoprire tutti i dettagli.

Strange Way of Life: quando esce il cortometraggio?

Ancora non c’è una data di uscita ufficiale del nuovo progetto western firmato da Pedro Almodóvar. La notizia certa, però, è che Strange Way of Life sarà presentato in anteprima mondiale esclusiva durante il Festival di Cannes 2023. Si attendono quindi aggiornamenti riguardo la data di lancio per il pubblico.

Che cosa sappiamo su Strange Way of Life? La trama e le anticipazioni

Strange Way of Life è il secondo progetto in lingua inglese del regista spagnolo Pedro Almodóvar dopo The Human Voice (2020) e pare essere ispirato all’omonima canzone della cantante di fado portoghese Amália Rodigues. Si tratta di un western-drama girato nel sud della Spagna e lo stesso regista ha lasciato alcune dichiarazioni riguardo la trama del corto.

Un uomo attraversa a cavallo il deserto che lo separa da Bitter Creek. Viene a trovare lo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, sia lo sceriffo che Silva, l’allevatore che gli va incontro, lavoravano insieme come sicari. Silva lo visita con la scusa di ricongiungersi con il suo amico della sua giovinezza, e in effetti celebrano il loro incontro, ma la mattina dopo lo sceriffo Jake gli dice che il motivo del suo viaggio non è quello di ripercorrere il viale dei ricordi della loro vecchia amicizia […] ‘Lo strano modo di vivere’ cui fa riferimento il titolo allude al celebre fado di Amalia Rodrigues, le cui liriche suggeriscono che non esiste esistenza più strana di quella vissuta voltando le spalle ai propri desideri.

Due amici che dopo 25 anni si rivedono, una storia ricca di intensa emozione e di grandi colpi di scena. Se il motivo del ricongiungimento non è l’amicizia, allora qual è?

Chi ci sarà nel cast di Strange Way of Life?

Sicuramente il pubblico sarà contento di sapere che i protagonisti del short film saranno due grandi volti del panorama cinematografico. Sono Pedro Pascal, protagonista di The Last Of Us, ed Ethan Hawke i protagonisti di Strange Way of Life, ma il cast si comporrebbe anche di altri nomi importanti, tra cui:

Pedro Casablanc;

Manu Ríos;

George Steane;

José Condessa;

Jason Fernández;

Sara Sálamo;

Ohiana Cueto;

Daniela Medina

Il cortometraggio è scritto e diretto da Pedro Almodóvar, prodotto da Agustín Almodóvar con Esther García come produttore esecutivo e Bárbara Peiró, Diego Pajuelo e Saint Laurent di Anthony Vaccarello come produttori associati. La musica, infine, è composta da Alberto Iglesias.

Pare che Strange Way of Life possa essere una risposta a Brokeback Mountain del 2005, progetto che il regista spagnolo era inizialmente destinato a dirigere.

Durante la 76ma edizione del Festival di Cannes i due protagonisti saranno ovviamente presenti in sala per rispondere prontamente alle domande. L’attesa è tanta e noi non vediamo l’ora di scoprire qualcosa in più.