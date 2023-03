Pedro Pascal, chi è: carriera e vita privata

Pedro Pascal è un famoso attore cileno, che interpreta il ruolo di Joel in The Last of Us.

Pedro Pascal è un famoso attore cileno, che interpreta il ruolo di Joel in The Last of Us. Scopriamo insieme i dettagli della sua carriera e della sua vita privata.

Pedro Pascal: la carriera

Pedro Pascal è l’attore che interpreta il ruolo di Joel nella serie tv The Last of Us, tratta da un videogioco. L’attore è nato il 2 aprile 1975 a Santiago del Cile ed è alto 1 metro e 80 centimetri. Pedro Pascal, il cui nome completo è José Pedro Balmaceda Pascal, è anche conosciuto per essere il volto di The Mandalorian, e per aver recitato in Game of Thrones, Narcos e Wonder Woman 1984. La sua famiglia ha origini basche e baleariche e l’attore è il secondogenito dei quattro figli di José Pedro Balmaceda, medico, e di Veronica Pascal Ureta, psicologa infantile. Dopo il golpe del 1973, essendo i suoi genitori sostenitori del governo socialista e oppositori politici della nuova dittatura, si sono rifugiati in Danimarca, per poi andare negli Stati Uniti. Pedro Pascal è cresciuto in California, dove ha iniziato ad interessarsi alla recitazione.

Dopo essere apparso in ruoli minori in diverse serie tv, come Buffy l’ammazzavampiri, The Good Wife, The Mentalist e Graceland, nel 2014 ha ottenuto un ruolo in Game of Thrones, in cui ha interpretato il principe Oberyn Martell. Nel 2015 è entrato nel cast di Narcos, interpretando l’ispettore Pena. Nella sesta stagione di The Mentalist ha interpretato l’agente speciale della squadra crimini artistici dell’FBI, Marcus. In seguito ha ottenuto il ruolo del cattivo nel film Wonder Woman 1984, diretto da Patty Jenkins, e nel 2019 è diventato il protagonista della serie The Mandalorian, in cui interpreta il mandaloriano Din Djarin. Nel 2022 è stata annunciata la sua presenza nel cast della serie The Last of Us, tratta dall’omonimo videogioco di Naughty Dog, in cui interpreta il ruolo di Joel.

Pedro Pascal: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Pedro Pascal, non ci sono moltissime informazioni. Al momento sembrerebbe che l’attore sia single. Sicuramente non è sposato, ma in generale non ha mai parlato pubblicamente delle sue relazioni, per cui non è certo che al momento non abbia una compagna. L’attore è particolarmente amico di due suoi colleghi, che frequenta spesso, ovvero Oscar Isaac e Sarah Paulson. Per quanto riguarda i social network, ha un account su Instagram. L’attore è molto attivo e ha raggiunto i 2,6 milioni di follower. Pubblica molti selfie, molte foto professionali e promozionali, video del suo lavoro e momenti trascorsi con la famiglia e gli amici. Usa il profilo anche per promuovere i suoi progetti imminenti e le battaglie in cui crede e per cui si batte, come i diritti per la comunità LGBTQ+.

Pedro Pascal: la filmografia e il ruolo in The Last of Us

I film in cui è apparso Pedro Pascal sono:

Hermanas (2005);

I Am That Girl (2008);

I guardiani del destino (2011);

Sweet Little Lies (2011);

Bloodsucking Bastards (2015);

Sweets (2015);

The Great Wall (2016);

Kingsman – Il cerchio d’oro (2017);

Prospect (2018);

The Equalizer 2 – Senza perdono (2018);

Triple Frontier (2019);

Wonder Woman 1984 (2020);

We Can Be Heroes (2020);

Il talento di Mr.C (2022);

Nella bolla (2022).

Le serie tv in cui è apparso Pedro Pascal sono:

Buffy l’ammazzavampiri – episodio 4×01 (1999);

The Good Wife (2009-2011);

Fuori dal ring (2011);

Red Window (2013);

Graceland (2013-2014);

The Mentalist (2014);

Il Trono di Spade (2014);

Narcos (2015-2017);

The Mandalorian (2019 – in corso);

The Book of Boba Fett (2022);

The Last of Us (2023 – in corso).

Nella serie The Last of Us, Pedro Pascal interpreta il ruolo di Joel. La storia è ambientata 20 anni dopo lo scoppio di una brutale pandemia da Cordyceps, che trasforma gli esseri umani in zombie. Joel ha 50 anni ed un cinico contrabbandiere senza speranza verso l’umanità dopo la morte della figlia. Deve attraversare gli USA con Ellie, una 14enne che ha vissuto sempre dentro la zona di quarantena. Un viaggio che lo cambierà per sempre.