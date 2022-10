Stivali texani: i modelli e tendenze 2022

L’autunno cambia e rinnova il look con tantissime calzature e scarpe adatte al periodo. Tra queste, non mancano gli stivali texani da indossare in vari momenti e occasioni. Proviamo a scoprire insieme cosa propongono le ultime tendenze in merito e come abbinarli nel modo migliore possibile per sfoggiarli.

Stivali texani autunnali

Sono tra i modelli maggiormente apprezzati e desiderati della stagione autunnale. Gli stivali texani sono calzature che si adattano perfettamente all’autunno grazie ai tanti stili e modelli tra cui scegliere per poterli abbinare in ogni occasione e momento. Sono in stile cowboy e si possono indossare con qualsiasi outfit.

Sono scarpe molto in voga abbinabili con diversi capi: dai jeans per un look quotidiana sino ai pantaloni in pelle per un look maggiormente grintoso.

Sono diversi i vari modelli a seconda del tipo di materiale: in pelle, suede, camoscio, ma anche in denim o vernice a seconda dei gusti ed esigenze di ognuna.

Per quanto riguarda l’altezza degli stivali texani da donna si può scegliere tra una infinità di modelli. Alcuni sono molto bassi sino alla caviglia, mentre altri arrivano a metà polpaccio oppure al ginocchio o ancora con tacco alto e sottile oppure con tacco grosso, quindi particolarmente comodo per camminare senza difficoltà.

Si possono trovare anche in tonalità e colori tipicamente autunnali per sfoggiarli in queste occasioni: dal nero che è un classico sino al bodeaux oppure l’ocra o ancora il marrone e il blu navy. Ci si può sbizzarrire in qualsiasi modo e in qualunque momento che uno voglia e desideri.

Stivali texani autunnali: tendenze 2022

Per quanto riguarda le tendenze di stivali texani autunnali da donna, bisogna dire che gli stilisti si sono sbizzarriti puntando a tantissimi modelli che calamitano l’attenzione. Sono considerati la tendenza dell’autunno 2022 grazie ai diversi modelli presenti in commercio, come si è visto anche sulle passerelle di moda.

Il nero e il marrone sono i colori classici, ma si tingono anche di tonalità diverse come la nocciola e il cioccolato. I marchi tendono a realizzarli anche con ricami e impunture a vista o con ricami tono su tono da sfoggiare con denim a contrasto. Si trovano anche con gambale alto da indossare con longuette e vestiti.

Gli stilisti puntano anche a stivali texani scamosciati o in stile camperos che continuano ad attirare l’attenzione grazie al loro fascino intramontabile. Per chi è indeciso sul colore, alcuni modelli di questa calzatura puntano sul contrasto black and white oppure in formato total white molto alto oppure con punta squadrata e tacco a banana.

Isabel Marant li presenta in diversi modelli ed ecco che le proposte variano: da tacchi angolati sino a modelli con le forme a punta e le placche metal passando per altre tendenze create dagli stilisti. Ogni donna può sicuramente trovare la calzatura più adatta a seconda delle occasioni e del momento più opportuno in cui sfoggiarli.

