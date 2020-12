Di scarpe noi donne non ne abbiamo mai abbastanza: ci piace sfoggiare un modello diverso per ogni occasione, giocando su colori e stili. E anche durante la stagione fredda, non ci dimentichiamo di curarci e di indossare scarpe stilose e super femminili.

Amiamo soprattutto gli stivali, in tutte le forme e lunghezze, perché sono pratici e versatili, l’ideale per ogni giorno. Vediamo qui di seguito i migliori modelli di stivali neri per l’inverno 2020 21.

Stivali neri inverno 2020 21

Di stivali per l’inverno ne abbiamo di diversi tipi e per tutti i gusti: lunghi, corti, aderenti, in pelle, in camoscio, ecc. Ma soprattutto quest’anno l’offerta è molto ampia e diversificata.

Advertisements

Troviamo infatti i classici cuissard, i tronchetti, gli stivaletti bassi, i texani, gli stivali alti in pelle, i bikers e per finire gli anfibi e i combat boot. Insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta! Allora, quale scegliere? Vediamo qui di seguito quali sono di tendenza per l’inverno 2020 21:

Gucci

Eleganti, stilosi e totalmente in vernice, gli stivaletti di Gucci sono quel modello di scarpa che bisogna avere nell’armadio (o meglio, nella scarpiera!) per occasioni particolari.

Infatti, non è indicato per tutti i giorni, ma da indossare rare volte con abiti svasati, gonne plissettate o pantaloni a sigaretta.

Prada

Come non conoscere i combat boot di Prada? Hanno letteralmente spopolato quest’anno, li abbiamo visti indossati a vip e influencer.

Possono sì non piacere, ma meritano la nostra attenzione per l’originalità dello stile. Perfetti per look aggressive e molto rock! Oppure se amate giocare con i contrasti, provateli con look classici con camicia bianca e gonna nera.

ASH

ASH ci propone degli stivali texani neri con dettagli di fiori sui toni del verde e del giallo. Sono perfetti per look boho chic, come vestiti svolazzanti, cardigan con le frange, pantaloncini di jeans. Sceglieteli se volete comprare qualcosa di diverso dal classico stivale nero.

Zara

Quello che ci propone Zara nella foto qui sotto è lo stivale in pelle nero con tacco per eccellenza, il più amato quest’anno. Lo potete indossare con qualsiasi cosa, dai jeans ai pantaloni della tuta (look stravagante), dalle gonne fino ai vestiti. La morte sua? Con un bel vestito in maglia sui toni del bianco panna e cappotto lungo sopra.

ATP Atelier

Altro modello di stivale super ambito in questa stagione è quello simil “alla pescatore”, con parte in pelle e suola in gomma. Pratico e super comodo, è soprattutto indicato per il giorno per tutti i giorni, da abbinare a look casual e sportivi. Potete osare anche con i vestiti, ma attenzione al mood dell’intero outfit!

Max&Co

Anche Max&Co come Prada ha realizzato dei combat boot ma questi sono più classici e versatili. Immaginateli abbinati a dei vestiti leggeri con motivo floreale oppure a dei leggins con sopra un maxi maglione. Perfetti per tutti i giorni!

Gianvito Rossi

E per finire, Gianvito Rossi ci propone lo stivale in pelle col tacco più sexy di tutti, super consigliato con look seducenti e femminili, per serate importanti.