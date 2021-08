Eleganti sotto pantaloni, sorprendenti portati sotto le gonne lunghe oppure midi, l’abbinamento classico invece è con i jeans. Stiamo parlando degli stivaletti e degli ankle boots, le calzature “must have” per l’autunno. I modelli di tendenza per la stagione 2021 sono assolutamente stravaganti, perfetti per chi vuole dare un tocco di personalità ai propri outfit.

Stivaletti per l’autunno 2021

Gli stivaletti per l’autunno 2021 mixano le tendenze di queste ultime stagioni. Tornano ad essere molto di moda i texani e i modelli a punta quadrata che insieme alle catene come dettagli, hanno fatto propria la stagione precedente. Trovano il loro posto tra le tendenze anche gli stivaletti a calza o sock boots, che richiamano la fine degli anni ’90.

Stivaletti per l’autunno 2021: i modelli di tendenza

Alcuni brand stanno già preparando le proprie vetrine e i propri cataloghi virtuali con una selezione di stivaletti che seguono le tendenze per l’autunno 2021 e basta fare un giro sui social network come Instagram e Facebook per iniziare a farsi un’idea di quelle che saranno le calzature più alla moda.

Quanticlo per esempio propone i texani bicolore (nero e marrone) e con gambale a metà polpaccio. L’abbinamento perfetto è ovviamente quello con i jeans a zampa di elefante o skinny.

Ma se l’idea è quella di stravolgere le regole della moda mantenendo comunque un certo stile, l’accostamento ad un vestito o ad una gonna midi oppure lunga con spacco, è assolutamente da provare

Miss Globo propone un ever green: l’anfibio in vera pelle, di colore nero con suola a carrarmato. La sua particolarità è la grossa catena come decoro sulla tomaia, un dettaglio che ha fatto davvero tendenza sulle calzature della moda primavera estate e che ritorna anche per la moda autunno 2021.

Ma come abbinarli? Sempre con pantaloni o gonne in jeans, magari con qualche strappo, per un look decisamente punk rock. Bellissimi accostati anche a capi con fantasia tartan.

Decisamente di un altro stile gli stivaletti in pelle proposti da Mango per l’autunno 2021. Disponibili nelle colorazioni nero o vaniglia, hanno la punta e il tacco quadrati, anche in questo caso si tratta di una tendenza che ritorna dalla stagione passata e che prende ispirazione dalla moda anni ’90.

Abbinati a pantaloni o gonne in cotone creano un look moderno, con un pizzico di stravaganza data dalla forma degli stivaletti stessi, ma che comunque conserva delle vibrazioni molto chic.

Stivaletti per l’autunno 2021: gli abbinamenti sorprendenti

Gli stivaletti possono dare personalità ai soliti outfit, una motivazione in più per sperimentare con la moda e spingersi al di là della propria zona di comfort. Un abbinamento assolutamente da non perdere per esempio è quello di uno stivaletto basic insieme a dei pantaloni cargo. Da provare anche l’accostamento di uno stivaletto elaborato con un vestito o una gonna lunga in cotone estremamente basic.

Se invece amate la stampa animalier, provate a concentrarla tutta sugli stivaletti: pitonati, zebrati, tigrati oppure leopardati, accostati a capi in tinta unita e neutra, magari panna o la più classica nera.