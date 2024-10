Questo autunno 2024 a tornare di moda sono loro, i pantaloni palazzo, come ci ricorda l’attrice Jane Fonda. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossare al meglio questi pantaloni.

Pantaloni palazzo: tornano di moda per l’autunno 2024

I pantaloni palazzo sono un vero e proprio capo passe-partout, possono essere indossati a qualsiasi età e stanno bene a tutte. Per questo autunno 2024 tornano prepotentemente di moda e sono assolutamente il capo must have della stagione. A ricordarci la versatilità dei pantaloni palazzo è una delle attrici più note al mondo, ovvero Jane Fonda, che a 86 anni è ancora una vera e propria regina di stile. In occasione dei Women’s Media Center 2024 Women’s Media Award, Jane ha sfoggiato un paio di pantaloni palazzo davvero elegantissimi per un look chic ma nel contempo sobrio. L’attrice li ha indossati con una giacca corta con perline davvero super chic ma i pantaloni a palazzo, come vedremo dopo, possono essere indossati anche per ottenere un look casual. Ma andiamo prima a vedere quali sono i modelli di pantalone palazzo di tendenza per questo autunno 2024.

Pantaloni palazzo: i modelli di tendenza questo autunno 2024

Come abbiamo appena visto, i pantaloni palazzo sono tornati di moda e sono il capo must have dell’autunno 2024. Versatili e adatti a tante occasioni diverse sono il capo da avere assolutamente nel proprio armadio, perché possono davvero essere il capo salva look. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i modelli di tendenza per l’autunno 2024:

Gamba dritta : sono i meno diffusi ma elegantissimi e perfetti da abbinare a un paio di mocassini. Di grande tendenza quelli color rosso fragola.

: sono i meno diffusi ma elegantissimi e perfetti da abbinare a un paio di mocassini. Di grande tendenza quelli color rosso fragola. Doppia piega : super chic e super eleganti, perfetti sulla tonalità chiare e pastello, ottimi da indossare con un paio di décolleté.

: super chic e super eleganti, perfetti sulla tonalità chiare e pastello, ottimi da indossare con un paio di décolleté. Sartoriali: anch’essi di grande tendenza per questo autunno 2024 da indossare con un paio di mules ai piedi.

anch’essi di grande tendenza per questo autunno 2024 da indossare con un paio di mules ai piedi. Denim: ci sono anche i jeans a palazzo, perfetti per un look casual con un paio di sneakers ai piedi.

Pantaloni palazzo: come indossarli questo autunno 2024

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di pantaloni palazzo di tendenza questo autunno 2024, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione: