Per festeggiare i 15 anni del brand, Simone Porte Jacquemus ha scelto Capri per una sfilata. Ma vediamo insieme quali sono stati i look più belli dei vip presenti alla sfilata dello stilista francese.

Jacquemus, la sfilata a Capri per festeggiare i 15 anni del brand

Simon Porte Jacquemus ha scelto come località per festeggiare i 15 anni della sua Maison, Capri. Per l’esattezza è stata scelta Villa Malaparte. Nella sfilata Jacquemus ha fatto rivivere al pubblico i 15 anni del brand tra silhouette minimali e tagli invece audaci. Il bianco, il turchese e il rosso sono stati i colori principali di questa sfilata, abiti, gonne, top a balzi, cappotti e soprattutto la nuova borsa gioiello che sicuramente sarà tra le più desiderate. Tanti sono stati i vip presenti a questo evento così importante per lo stilista francese, andiamo adesso a vedere insieme quali sono stati i look più belli delle varie celebrity.

Sfilata Jacquemus a Capri: i look più belli dei vip presenti

Come abbiamo appena visto, a Capri si è svolta la sfilata Jacquemus per festeggiare i 15 anni del brand. Tanti gli ospiti, presenti a questo importante evento, vediamo adesso insieme quali sono stati i look più belli delle caleb:

Dua Lipa : seduta in prima fila la cantautrice e compositrice britannica ha sfoggiato un long dress di colore azzurro cielo trasparente, lasciava infatti intravedere la biancheria intima. Ai piedi un paio di sandali di colore nero e a completare il look una borsa bordeaux.

: seduta in prima fila la cantautrice e compositrice britannica ha sfoggiato un long dress di colore azzurro cielo trasparente, lasciava infatti intravedere la biancheria intima. Ai piedi un paio di sandali di colore nero e a completare il look una borsa bordeaux. Elodie: la cantante e attrice italiana era anche lei presente alla sfilata Jacquemus e, per l’occasione, ha scelto di indossare un vestito simile a quello di Dua Lipa, anch’esso dall’effetto vedo non vedo, ma di colore bianco. Ai piedi un paio di sandali, mentre a dare ancora più enfasi a tutto il look ci hanno pensato un paio di orecchini lunghi con una pallina marrone in fondo.

la cantante e attrice italiana era anche lei presente alla sfilata Jacquemus e, per l’occasione, ha scelto di indossare un vestito simile a quello di Dua Lipa, anch’esso dall’effetto vedo non vedo, ma di colore bianco. Ai piedi un paio di sandali, mentre a dare ancora più enfasi a tutto il look ci hanno pensato un paio di orecchini lunghi con una pallina marrone in fondo. Letizia Casta: la supermodella e attrice francese ha indossato un abito nero lungo e caratterizzato dalla super scollatura, per un look elegante e sexy.

la supermodella e attrice francese ha indossato un abito nero lungo e caratterizzato dalla super scollatura, per un look elegante e sexy. Deva Cassel: la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha scelto anche lei un abito nero, ma dalla scollatura meno evidente. Ai piedi un paio di ballerine basse anch’esse di colore nero.

la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha scelto anche lei un abito nero, ma dalla scollatura meno evidente. Ai piedi un paio di ballerine basse anch’esse di colore nero. Tina Kunakaey: la modella francese nonché ex moglie di Vincent Cassel, ha indossato un abito lungo di colore bianco davvero originale, caratterizzato da un ampio cut out sui fianchi. La modella sotto ha indossato un costume intero anch’esso bianco, che insieme al vestito ha reso l’intero look ancora più originale. Ai piedi ha indossato un paio di sandali di colore verde.

la modella francese nonché ex moglie di Vincent Cassel, ha indossato un abito lungo di colore bianco davvero originale, caratterizzato da un ampio cut out sui fianchi. La modella sotto ha indossato un costume intero anch’esso bianco, che insieme al vestito ha reso l’intero look ancora più originale. Ai piedi ha indossato un paio di sandali di colore verde. Peggy Gou: la disc jockey e stilista sudcoreana ha scelto un look total red, composto da una maglietta senza maniche e un paio di pantaloni larghi al ginocchio, arricchiti da una cintura di un rosso più scuro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Moda sostenibile: marchi, significato e dati

Primavera 2024: come abbinare scarpe e gonne midi