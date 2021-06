Marissa e Summer, le trendy protagoniste della serie tv culto anni Duemila “The O.C.” sono le muse ispiratrici dello stile Coconut Girl, un look fresh e beach friendly denso di colori pastello e tatuaggi glitter che spopola tra i giovanissimi grazie al social network TikTok.

Stile coconut: ispirato alla serie the OC

Tutti coloro i quali hanno vissuto la loro adolescenza nei primi anni Duemila conosceranno sicuramente la famosa serie tv “The OC”, una delle più amate e seguite di quei tempi. Non si vedeva l’ora di gustare una nuova puntata, si aspettava frementi il pomeriggio per conoscere il prosieguo della storia tra Marissa e Ryan oppure tra Summer e Seth.

Proprio questa iconica serie tv anni 2000 ha ispirato un look nel 2021, trend dell’estate grazie al social network TikTok che spopola tra i più giovani e tra i più grandi.

Quante volte abbiamo visto le due protagoniste femminili, Summer e Marissa, indossare vestiti coloratissimi o con stampe a fiori? Tipici look anni 2000 che ritornano in voga con un nuovo nome: lo stile coconut girl.

Stile coconut ispirato a The OC: le caratteristiche

A fare da padroni nello stile coconut girl sono glitter, brillantini, colori, tie-die ma anche stampe a fiori tropicali. Non solo: anche tatuaggi glitter, gonne con rouches, dettagli oppure capi interi realizzati in crochet, perline e conchiglie, magliette con stampe surf e tropicali. Colori pastello e tenui regnano sullo stile coconut girl e creano un look freschissimo e giovanile, perfetto per l’estate. È uno stile positivo e spensierato, da sfoggiare magari con una bella e perfetta abbronzatura che viene risaltata proprio dai toni pastello. Insomma un trend moda beach friendly ispirato alle spiagge californiane e alle iconiche Summer e Marissa, le protagoniste della serie tv culto “The OC”.

Stile coconut ispirato a The OC: i capi da acquistare

Per creare un perfetto stile coconut girl basterà scegliere abiti colorati, meglio se tinta pastello, preferibilmente con stampe a fiori tropicali e surf. Fondamentali sono gli accessori: collanine da surfista con denti da squalo, perline colorate e glitter sul corpo, magari sotto forma di tatuaggi lavabili.

I brand cui ispirarsi sono molteplici e propongono numerosi capi in stile coconut: Billabong, Roxy e Sundek sono solo alcuni di essi. Sul sito del brand Billabong si possono trovare svariate proposte, tra cui deliziosi abiti floreali e in tinta pastello ma anche magliette a stampa surf. Questo modello a mezza manica ad esempio è perfetto per ricreare lo stile coconut girl.

Roxy è un brand che punta molto sul surf femminile e sui capi per surfiste. Quale brand migliore quindi per cercare un perfetto stile coconut girl? Il top con fantasia floreale tropicale è l’ideale per ricreare il look di Marissa e Summer di “The O.C.”.

Non dimenticate i dettagli in crochet, super importanti per un perfetto stile coconut. Zara propone un top in crochet coloratissimo e super fresh.

