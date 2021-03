Quando piove e c’è brutto tempo, non si possono stendere i panni all’aperto e, per questa ragione, è fondamentale munirsi di qualcosa che permetta di asciugare il bucato in casa. Lo stendino salvaspazio è il prodotto ideale in quanto si adatta a case piccole e permette di avere i panni puliti.

Vediamo quale è il modello migliore dell’anno da comprare.

Stendino salvaspazio

Un accessorio che non può mancare in nessuna abitazione e di cui si trovano diversi modelli in commercio a seconda delle necessità. Scegliere lo stendino salvaspazio maggiormente adatto alla famiglia è fondamentale in quanto si rivela un ottimo aiuto nella vita casalinga delle massaie. Lo stendino salvaspazio è sicuramente un modello adatto per coloro che hanno pochissimo spazio in casa e vivono in ambienti o appartamenti di condominio molto piccoli.

Per chi sta pensando di comprarne uno, la cosa importante è che sia un modello di ottima qualità, resistente, ma anche pratico e funzionale ai bisogni della famiglia. I materiali devono essere resistenti e durare nel tempo. In tal caso, si consiglia un modello di stendino realizzato in resina, acciaio oppure alluminio che, non sono solo forti e resistenti alle intemperie, ma duraturi nel tempo. Per chi vive in una piccola abitazione, meglio puntare su un modello che sia salvaspazio e anche richiudibile in modo da riporlo nel momento in cui non serve.

Chi ha un piccolo terrazzo può optare per un modello da balcone che si può appendere o agganciare alla ringhiera o al davanzale in modo da far asciugare i panni. Per quanto riguarda i modelli di stendino salvaspazio, una soluzione molto pratica ed efficace è rappresentata dallo stendino telescopico che s’installa alla parete del bagno o del terrazzo. Nel momento in cui si chiude occupa pochissimo spazio e ha anche la funzione di porta asciugamani.

Nel momento dell’utilizzo, basta semplicemente aprirlo e allungare i fili esterni: si tratta di una pratica che richiede davvero pochissimo tempo. Uno stendino molto efficace e dallo stile moderno è sicuramente il modello a soffitto che si può montare sia all’interno dell’abitazione che del terrazzo. Quando è chiuso occupa davvero pochissimo spazio e, per aprirlo, necessita di un semplice telecomando.

Come si è visto, i modelli sono di vario tipo e ognuno presenta delle caratteristiche che lo differenziano. I modelli classici richiudibili sono adatti a qualsiasi stanza, non ingombrano, hanno un costo contenuto. Sono tantissime le casalinghe che puntano su questo modello proprio per la sua efficacia e adatto a chi ha poco spazio in casa. Il modello di stendino da soffitto è l’ideale proprio per il pochissimo spazio che occupa.

Si trovano anche varianti fisse o a scomparsa da attaccare al muro e che non ingombrano particolarmente. Altri modelli sono mobili per cui è possibile riporli in vari angoli nel momento in cui non servono. Un altro aspetto importante da valutare, al momento dell’acquisto, è l’altezza del filo per capire quanto si possa stendere. Gli stendini a torre sono una ottima soluzione in quanto si ampliano in verticale non creano troppo ingombro.

Il miglior stendino salvaspazio

Tra i tantissimi modelli che si trovano in commercio pronti per essere usati e che non ingombrano, il migliore è sicuramente lo Stendino Asciuga Rapido che permette di asciugare i panni in pochissimo tempo e con un notevole risparmio.

E’ considerato universalmente il miglior stendino salvaspazio del momento. Questo grazie al sistema innovativo di asciugatura rapido integrato con ventola super silenziosa.

Inoltre, non danneggia i vestiti evitando quelle terribili pieghe, allevia lo stress ed è super capiente. In questo stendino è possibile stendere più del 50% dei vestiti rispetto a un modello classico. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si può scegliere tra due tipi di velocità: bassa adatta per i capi maggiormente sensibili ed elevata per chi ha poco tempo e vuole che il bucato si asciughi in tempi record. Dotato di ventola da 24 Watt che è molto silenziosa, quindi non arreca nessun tipo di disturbo. Permette di risparmiare, non solo in termini economici, ma anche di consumo con un notevole risparmio in bolletta.

A differenza di altri stendini che si trovano in commercio, è molto più capiente, ha 4 piani regolabili e appendini laterali. Si può usare anche dentro casa. Il sistema di asciugatura è brevettato e certificato. Uno stendino maneggevole, molto facile da spostare, anche grazie alle 6 ruote di cui è dotato.

Si sviluppa in verticale, per cui è l’ideale per chi ha poco spazio in casa. Un prodotto realizzato in acciaio inossidabile, quindi molto resistente e duraturo nel tempo.

