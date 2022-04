Stefano Magnanesi ha parlato a Domenica In ed ha voluto ricordare anche un momento drammatico della sua esistenza. Un momento da cui non solo ne è uscito bene, ma con la consapevolezza del fatto che la “Signora della domenica” in realtà sia molto di più, che sia una signora vera: “Mara mi ha aspettato”.

Il direttore d’orchestra e strettissimo collaboratore della conduttrice ha raccontato della correttezza di Mara Venier in un frangente molto particolare, quando cioè lui ebbe un infarto.

Stefano Magnanesi parla a Domenica In

Il tema è delicato e ricorrente come non mai, a contare che solo ad inizio aprile e sempre per un infarto era scomparso tragicamente uno altro storico collaboratore di un’altra regina della televisione italiana, l’amico di Maria De Filippi e uomo chiave dello studio di Amici Piero Sonaglia.

E l’intervista di Stefano Magnanesi da questo punto di vista ha fatto scuola. Il direttore d’orchestra della trasmissione di Rai 1 lo aveva già sottolineato nei giorni scorsi al settimanale Nuovo Tv.

Il rapporto con la “Signora della Domenica”

Il rapporto di Magnanesi con Mara Venier sta in quelle nicchie belle di collaborazioni in cui la professionalità fa il paio con un rapporto umano franco ed intenso. Magnanesi lo ha voluto spiegare bene alludendo a quel difficile momento della sua esistenza, che è stato un po’ il cardine della sua rinnovata stima per la conduttrice: per lui Mara è una “persona straordinaria, molto precisa.

Sa quello che vuole”. Poi l’aneddoto che spiega tutto: “Dopo aver avuto un infarto mi stavo riprendendo e lei mi ha aspettato. Ha fatto bene al mio cuore”.