Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno deciso di trascorrere le vacanze pasquali insieme, con il figlio Santiago e il cane Choco. La famiglia si è riunita in questi giorni di festa.

Stefano De Martino in vacanza con Belen Rodriguez, Santiago e Choco

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno trascorrendo le vacanze di Pasqua insieme, su un’isola privata, con il figlio Santiago e Choco, il cane del conduttore. L’ex ballerino di Amici e la sua famiglia si stanno rilassando nell’isola di Albarella, in Veneto. Il serale di Amici è registrato, per cui Stefano ha deciso di trascorrere queste vacanze pensando al relax, in compagnia di Belen Rodriguez, del figlio Santiago e del cane.

La coppia si è finalmente riunita e anche se nessuno ne parla ufficialmente, hanno lasciato intendere che questo ritorno di fiamma è molto serio. Sull’isola si può arrivare solo con un pass rilasciato a chi soggiorna in una villa del luogo. Stefano ha condiviso sui social uno scatto in cui si vede Santiago mentre gioca con Choco.

Il successo di Stefano De Martino

Sembra essere realmente tornato il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che sta vivendo un momento davvero d’oro, sia dal punto di vista privato che dal punto di vista professionale.

Reduce dal successo di “Stasera tutto è possibile” e del suo programma “Bar Stella”, Stefano sta avendo il ruolo di giudice nel serale di Amici. De Martino è un conduttore affermato e promettente, con diverse esperienze alle spalle e in corso, che ora si sta concedendo una vacanza rilassante con la sua famiglia, ancora più unita di prima.