Stefano De Martino e Ignazio Moser hanno espresso la loro opinione sul Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, e naufrago più criticato di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Ignazio Moser difende Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è uno dei naufraghi più criticati in Honduras, ma anche sui social network, in questa edizione dell’Isola dei famosi.

A spezzare una lancia in suo favore è stato Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, che ha un ottima opinione di lui, proprio come l’altro cognato, Stefano De Martino. Ignazio Moser, durante L’Isola Party, ha spiegato di essere dispiaciuto per come stanno dipingendo il cognato e di essere convinto che alcune situazioni potrebbero essere risolte facilmente. “Io che li conosco di persona lui e il padre e mi dispiace tanto, secondo me ci sono fraintendimenti che si risolverebbero con uno schiocco di dita.

Jere è un bravissimo ragazzo. Mi dispiace che lo fanno uscire come quello aggressivo, anche gli altri concorrenti lo dipingono un po’ troppo. Io sono un pochino di parte” ha spiegato Moser.

L’opinione di Stefano De Martino

Anche Stefano De Martino, in passato, ha espresso la sua opinione su Jeremias Rodriguez. “Come ho visto Jeremias all’Isola? L’ho visto molto bene, secondo me è una persona vera e mi piace questo di lui.

Abbiamo avuto un rapporto sempre onesto, nel bene e nel male. Lui è schietto, onesto e diretto e questo di lui mi piace” ha dichiarato. “L’Isola è stata un’esperienza formativa al 100%. Vorrei però che scrivesse una cosa che penso: per me Alvin è il più bravo inviato in assoluto che abbia avuto l’Isola” ha aggiunto il conduttore.