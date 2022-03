Fratello di mezzo della più famosa Belen e di Cecilia, Jeremias Rodriguez così come le sorelle prima di lui è divenuto noto al mondo dello spettacolo e del gossip con le sue partecipazioni ai reality show. Ecco allora tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez nasce a Pilar, vicino a Buenos Aires, in Argentina, l’11 novembre del 1989 ed è del segno dello Scorpione. È il secondo dei tre fratelli Rodriguez, più piccolo di cinque anni di Belen e più grande di uno di Cecilia.

Si trasferisce in Italia insieme ai genitori Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani quando questi decidono di spostarsi per stare più vicino a Belen e Cecilia, che si stavano già facendo conoscere nel Bel Paese.

La carriera nel mondo dei reality show

Jeremias ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo seguendo la sorella Cecilia dagli studi dell’Isola dei Famosi quando questa è stata una dei naufraghi del reality.

Ma ne è entrato ufficialmente a far parte nel 2017, quando proprio in coppia con Cecilia, ha partecipato al Grande Fratello Vip, nell’edizione vinta da Daniele Bossari, con cui l’argentino è più volte entrato in conflitto durante il programma, mostrando un carattere molto impulsivo.

Nel 2019 lo abbiamo invece visto all’Isola dei Famosi nella stessa edizione che ha visto anche la partecipazione dell’ex corteggiatrice di Uomini&Donne Soleil Sorge e nel 2022 lo vediamo ripetere l’esperienza sull’isola insieme al padre Gustavo. Tra le novità inserite nel reality infatti, c’è anche la possibilità di partecipare in coppia.

Vita privata e curiosità

Jeremias Rodriguez è stato più volte protagonista della cronaca rosa per via delle sue relazioni molto chiacchierate. Secondo alcune indiscrezioni infatti, pare che Jeremias una volta presa la decisione di trasferirsi in Italia, abbia anche lasciato la sua storica fidanzata in Argentina. Qui il bell’argentino ha intrecciato relazioni con altre ragazze, alcune di queste più o meno famose come l’ex gieffina Rossella Intellicato e la stessa Soleil Sorge, con cui è andato anche a convivere. I due si sono lasciati a causa di stili di vita troppo diversi, ma sono comunque rimasti in buoni rapporti. Dall’estate 2020 Jeremias fa coppia fissa con l’assistente di volo Deborah Togni.

Complice anche la sua professione di modello per il brand avviato con le sorelle, oggi Jeremias si mostra con un fisico prestante a cui sembra dedicarsi in modo meticoloso, è infatti un grande appassionato di sport e in modo particolare di motocross, ma sta praticando molto anche il padel. In passato però, il fratello delle Rodriguez a causa della scarsa autostima e di alcuni malesseri, ha avuto problemi di peso che lo hanno portato a pesare 115 chili.

Jeremias sembra avere un ottimo rapporto con la propria famiglia d’origine e stravede ovviamente anche per i suoi nipotini, Santiago e Luna Marì, i figli di Belen. Ma è solito anche allacciare rapporti molto solidi con i fidanzati delle sorelle. All’interno della casa del Grande Fratello, per esempio, ha manifestato più volte la propria vicinanza a Francesco Monte, allora fidanzato di Cecilia, che la stessa aveva lasciato durante il programma perché follemente innamorata di Ignazio Moser.