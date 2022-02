Dopo aver partecipato al GF Vip 5 (dove è stato squalificato ad appena 36 ore dal suo ingresso) Stefano Bettarini è letteralmente sparatio dalla tv e lui stesso ha svelato perché.

Stefano Bettarini: l’addio alla tv

Stefano Bettarini è ormai da tempo lontano dal piccolo schermo e lui stesso ha rotto il silenzio sulla questione, specificando che si tratterebbe di una decisione ben ponderata:

“Ho sempre considerato la televisione un passatempo, ma mi ha deluso e l’ho messa da parte.

Questa televisione non mi appartiene e non mi piace l’idea di prenderne parte”, ha affermato l’ex marito di Simona Ventura.

La squalifica

La squalifica dal Grande Fratello Vip 5 continua a bruciare particolarmente a Stefano Bettarini che, nei mesi scorsi, si è più volte scagliato contro il conduttore Alfonso Signorini (che tra l’altro ha rivelato di aver sporto querela contro di lui). Sebbene in un primo momento sembrasse che Bettarini fosse pronto ad accettare la sua squalifica dal programma, in seguito ha cambiato parere.

Ufficialmente il calciatore è stato eliminato dal reality show per una bestemmia, mentre lui ha sempre sostenuto che si trattasse di un intercalare toscano.

L’amore

Nonostante la tv lo abbia deluso Stefano Bettarini continua quantomento a godersi con serenità la sua vita privata. Da alcuni anni è sempre presente al suo fianco la fidanzata Nicoletta Larini, che l’ha sempre sostenuto. I due sono più uniti e felici che mai ma hanno sempre affermato di non desiderare le nozze né un figlio.

Oggi la coppia vive nel massimo riserbo e Bettarini non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi per quanto riguarda l’ipotetica partecipazione ad un altro show televisivo. Le cose tra lui e Signorini miglioreranno col tempo? Al momento non è dato sapere e il conduttore tv sembra essere piuttosto offeso con il famoso ex claciatore.