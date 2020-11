Sentirsi stanchi durante la giornata, svegliarsi poco riposati qualche volta sono tutte sensazioni normalissime che possono capitare. Ma quando la stanchezza diventa perenne è un problema. Vediamo qui di seguito quali sono le possibili cause della stanchezza cronica e i rimedi per combatterla.

Stanchezza cronica: cause e rimedi

Può capitare di avere periodi più complessi in cui ci si sente stanco, spossato e molto affaticato. Ma se il problema persiste e la causa non è riconducibile alla mancanza di sonno e riposo, allora è bene contattare il proprio medico. Solo così, si potrà capire la vera natura della stanchezza e porci rimedio. Ecco le principali cause:

Stile di vita

Lo stile di vita frenetico incide negativamente sul nostro stato psico-fisico.

Per quest motivo, bisogna andare a considerare quali sono le nostre abitudini: dormiamo tanto o bene? Curiamo l’alimentazione? Facciamo attività fisica? Questi tre ambiti sono strettamente correlati e se viene a mancare uno dei tre, anche gli altri ci sminuiranno. Si influenzano a vicenda, è quindi importante salvaguardarli tutti, magari riposando e mangiando meglio e praticando attività fisica almeno due o tre volte a settimana.

Anemia

L’anemia, e quindi la carenza di ferro, può causare una forte stanchezza, soprattutto nelle donne, per via del ciclo mestruale.

In alcuni casi, l’anemia comporta anche palpitazioni, vertigini e annebbiamento mentale. Per scoprire se questa è la causa, bisogna fare gli esami del sangue e in caso di esito positivo, curarla con degli integratori a base di ferro.

Problemi con la tiroide

Quando la tiroide va fuori controllo e subisce sbalzi o variazioni, può incidere negativamente sul resto del corpo. In poche parole, se essa va in crisi, anche il corpo ne risente.

Nel caso specifico dell’ipotiroidismo, cioè quando la tiroide lavora poco, si può percepire un senso di stanchezza, sonnolenza e affaticamento cronici. Spetta al dottore il compito di prescrivere una visita specialista per individuare il problema e la possibile causa della stanchezza.

Apnea notturna

A causa dell’apnea notturna, si tende a dormire e riposare male. Da ciò ne può derivare un senso di stanchezza e spossatezza perenne. Anche in questo caso, è bene parlarne con il medico in modo da poter risolvere il problema. La situazione si fa più critica se si vive da soli e non ci si accorge di soffrire di apnea notturna.

Diabete

La stanchezza può essere un sintomo del diabete, se associato ad altri come la sete. Ci sono molte teorie al riguardo, ma la più probabile è che essa derivi dal continuo sforzo del corpo per sopportare gli sbalzi del livello di zucchero nel sangue.

Mononucleosi

Tra i sintomi di questa malattia ci sono spossatezza, stanchezza, febbre, mal di gola e ingrossamento ghiandolare. Se dovesse essere questa la causa, è bene che il dottore prescriva degli integratori per tornare in forze.

Menopausa

Quando si va in menopausa, gli ormoni iniziano a lavorare diversamente e uno dei sintomi più frequenti può essere la mancanza di sonno, l’eccessiva sudorazione o le vampate di calore. Essi a loro volta possono causare grande stanchezza.

Celiachia

La stanchezza può anche essere uno dei sintomi della celiachia, che è un’infiammazione cronica dell’intestino tenue causata dall’ingestione di glutine. Se fosse questa la causa, è opportuno fare i dovuti controlli e di conseguenza, migliorerà il problema.

Depressione

Quando si attraversano fasi di depressione, uno dei sintomi più frequenti è la stanchezza. Non si ha voglia di nulla, ci si sente perennemente senza forze e si preferisce stare a letto. In questi casi, si consiglia di consultare il medico in modo da farsi prescrivere o dei farmaci o una visita dalla psicologa.

Cardiopatia

Le persone che sono affette da una patologia cardiopatica tendono a sentirsi più stanche a riposo rispetto a quelle che non ne soffrono. Quando sono sotto sforzo, potrebbero arrivare anche a mancanza di respiro o altri sintomi. Per questo motivo, è fondamentale capire se la cardiopatia è la causa della stanchezza cronica oppure no.