Stai bene su tutto: si intitola così il nuovo brano inedito di Luigi Strangis, il cantautore di Lamezia Terme che ha trionfato all’edizione 2022 di Amici di Maria DeFilippi.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 16 settembre 2022.

Stai bene su tutto: il testo del nuovo brano di Luigi Strangis

Spettinata

ti svegli vestita di quello che hai messo la notte prima

una granata

quando mi prendi la mano me la ridai senza dita

sfondi una vetrina con un tacco da 6

7 di mattina sotto casa c’è un rave

sono a quel semaforo tu scendi così come sei

Tanto, tanto

Stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

se tu ti butti mi butto

tocchiamo il fondo insieme

ba-balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

Limonata

mi bevi con una cannuccia mi lasci senza saliva

butti giù la porta prendi quello che vuoi

sfondi una chitarra vorrei essere lei

suonano al citofono tu scendi così come sei

Tanto, tanto

Stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

se tu ti butti mi butto

tocchiamo il fondo insieme

ba-balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

ma soprattutto su di me

Mi gira la testa, bello così

fammi la festa di lunedì

dammi una sportellata fammi uscire fuori strada

mi gira la testa, bello così

fammi la festa di lunedì

sfondi una vetrina con un tacco da 6

Balliamo un lento

una rapina in centro

e se ci mettono dentro avrai più voglia ah

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me

tanto stai bene su tutto

ma soprattutto su di me.

Il significato di Stai bene su tutto

È stato lo stesso Luigi Strangis a dichiarare che il nuovo brano Stai bene su tutto aprirà le porte al suo nuovo album ed è molto contento che sia proprio un brano pop rock a rappresentare la nuova fase della sua carriera.

Come si può evincere dalle parole del brano, Stai bene su tutto è la chiara fotografia di quella spensieratezza tutta da vivere quando si hanno vent’anni: feste, balli, divertimento, musica e avventure vissute con totale spontaneità e passione.

“Stai bene su tutto ma soprattutto su di me” – recita il ritornello ed è la frase destinata a diventare tormentone e citazione di tanti e tante giovani in preda alle emozioni e alla passione travolgente bella da vivere e da sentire sulla pelle.

Vivere senza programmi, vivere la frenesia di una notte in cui tutto può accadere, persi tra la follia di un rave di lunedì sera, il non pensare, l’eccessiva voglia di un bacio travolgente, magari infinito.

Luigi Strangis, 21 anni e un successo che sta evolvendosi come in un sogno, arriverà in live il 16 novembre 2022 all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre 2022 all’Atlantico di Roma. Tra i brani proposti, ovviamente, anche il nuovo glam rock Stai bene su tutto.