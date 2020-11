Fare allenamento a casa non è mai una cattiva idea, soprattutto in un periodo come questo in cui ci viene richiesto di stare a casa il più possibile per limitare la diffusione del Coronavirus o in caso contrario si rischierebbe il prolungamento della pandemia.

Rimane comunque fondamentale sapere come eseguire bene gli esercizi, per evitare brutti incidenti. Sapete come eseguire correttamente gli squat per esempio? Vediamo come fare per svolgerli correttamente a casa.

Squat a casa: come fare

Uno squat eseguito in modo corretto è un ottimo esercizio per rassodare non solo i glutei, ma anche le braccia e modellare l’addome. Per questo è uno degli esercizi più amati dalle appassionate del fitness ed è sempre presente nelle sessioni di allenamento.

Ma siete sicure di sapere bene come fare, per svolgerli nel modo giusto?

La postura corretta

Come fare ad eseguire uno squat corretto a casa? Assumere la postura giusta è il primo passo per la funzionalità dell’esercizio che andremo a svolgere.

Inoltre, ci eviterà incidenti molto dolorosi dovuti all’inesperienza. Per essere sicure di svolgere lo squat correttamente, almeno per le prime volte, potrete servirvi di una sedia. L’esercizio infatti mima l”atto di sedersi “a vuoto”, per questo non dovrete sedervi completamente, perché la sedia fungerà solo da punto di riferimento, ma dovrete semplicemente sfiorarla con la parte posteriore.

La posizione di partenza, dunque, è in piedi con le gambe parallele e distanziate prendendo come riferimento la stessa distanza delle nostre anche.

I piedi dovranno essere leggermente ruotati verso l’esterno per una questione di equilibrio. Una volta assunta questa posizione dovrete abbassarvi flettendo le ginocchia, mimando appunto l’atto di sedersi. Infine, da questa posizione dovrete ritornare a quella di partenza con un movimento lento.

Gli errori da evitare

Per evitare di fare errori è anche importante conoscerli. In questo modo si potranno correggere anche durante l’esercizio stesso, in caso ci si accorga di una postura non del tutto corretta.

I risultati si vedranno più in fretta perché lo squat funzionerà al meglio, e si eviteranno incidenti di percorso.

Gli errori più comuni

Durante l’esercizio è molto importante che la schiena rimanga dritta, non va assolutamente inarcata. Per aiutarsi a mantenere equilibrio e posizione lo sguardo dovrà essere rivolto in avanti, su un punto fisso. Le spalle non vanno mai alzate. Devono infatti restare basse e distanziate dalle orecchie. Durante l’esercizio è importante anche controllare la posizione delle gambe per evitare di sovraccaricare i punti più delicati come caviglie e ginocchia.

Spingere in avanti queste ultime è un errore da non commettere. Le ginocchia devono infatti essere alla stessa altezza dei nostri piedi. Nell’atto dello squat l’addome va ritirato verso l’interno, mai spinto verso l’esterno. Questo ci aiuterà a mantenere gli addominali più saldi, il che influirà in modo positivo anche sulla postura assunta dalla schiena.