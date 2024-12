Un’amicizia che si trasforma in rivalità

Sonia Bruganelli, nota showgirl e opinionista, ha recentemente rivelato dettagli scottanti sul suo rapporto con Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis. Durante un’intervista con Francesca Fagnani, Sonia ha espresso senza filtri come la loro amicizia si sia deteriorata nel tempo, specialmente dopo la sua separazione dal conduttore. La Bruganelli ha affermato che, mentre prima c’era un legame di amicizia, ora Laura ha adottato un atteggiamento completamente diverso nei suoi confronti.

Le parole di Sonia Bruganelli

“Prima era molto amica”, ha dichiarato Sonia, sottolineando come la Freddi, dopo la sua separazione, abbia iniziato a comportarsi in modo diverso. “Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità”, ha aggiunto, evidenziando come Laura ora parli di lei nei programmi televisivi, mentre in passato si concentrava su Paolo. Questo cambiamento ha colto di sorpresa Sonia, che si aspettava un atteggiamento più solidale da parte di un’amica.

Un confronto diretto

Francesca Fagnani, conduttrice dell’intervista, ha messo in evidenza come la loro amicizia non sia mai stata così solida. Sonia ha ricordato un episodio in cui Laura la sostituì come opinionista al Grande Fratello, un gesto che inizialmente sembrava un atto di amicizia. Tuttavia, ora sembra che ci sia una competizione tra le due, con Laura che approfitta della situazione per guadagnare visibilità. “Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe…”, ha commentato Sonia, mostrando un misto di ironia e amarezza.

Le reazioni e le aspettative future

Con queste dichiarazioni, è probabile che Laura Freddi non rimarrà in silenzio. La tensione tra le due showgirl potrebbe portare a una risposta pubblica da parte di Laura, alimentando ulteriormente il gossip. Questo episodio mette in luce come le relazioni nel mondo dello spettacolo possano essere complesse e soggette a cambiamenti repentini, specialmente quando si intrecciano con questioni personali come separazioni e rivalità professionali.