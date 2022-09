Skam 6 si farà? Tutto ciò che sappiamo

Per chi non la conoscesse – sebbene presumiamo in pochi, anche solo per sentito dire – Skam è una serie tv divenuta ormai un franchise internazionale. La versione originale è quella norvegese, datata 2015, ma praticamente ogni paese europeo ne ha fatto o ne sta facendo un adattamento.

La versione nostrana, per l’appunto Skam Italia, è stata distribuita per TIMvision a partire dal 2018. Prodotta da Cross Productions e creata da Ludovico Bessegato ha saputo far breccia nel cuore degli adolescenti, trattando la vita quotidiana di alcuni liceali romani. Per estensione, è chiaro, Skam abbraccia tutte le crisi, i sentimenti, i problemi ma anche le questione di carattere sociale che emergono nella fase dell’adolescenza.

Skam 6: tutto ciò che sappiamo sulla nuova stagione

Al momento la produzione ha confermato la stagione 5 di Skam Italia: difatti Netflix, che si occupa della distribuzione dello show, ha annunciato il tutto a giugno e confermato che proprio da oggi – 1 settembre 2022 – partirà la produzione della stagione. Nonostante ci sia dunque ancora da spettare per Skam 5, i fan già smaniano alla ricerca di confeme per Skam 6. Non è infatti certo che Skam 6 si farà e che la serie possa proseguire tanto quanto vorrebbe i fan: negli ultimi due anni è stata sull’orlo della cancellazione, salvandosi per il rotto della cuffia.

Ma la fortuna sarà forse destinata a finire?

Al momento abbiamo pochi dettagli sull’ipotesi di Skam 6. Vediamoli.

Skam 6: le dichiarazioni di Ludovico Bessegato

Uno dei problemi riguardo la fattibilità di Skam 6 è che la serie norvegese si è conclusa con la stagione quattro. Dunque, nella versione italiana, francese e tedesca, si sta andando a braccio con storie inedite. Una delle ipotesi è quella che Skam 6 potrebbe seguire la storia di Silvia (interpretata da Greta Ragusa) e della sua famiglia. Ma chiaramente il tutto è davvero molto incerto e ogni tipo di anticipazione, non essendo la serie confermata, è astratta.

Durante la conferenza stampa per la quinta stagione, ovviamente molte domande sono state sollevate sul futuro di Skam. A essere interpellato è stato Ludovico Bessegato, essendone il produttore. Al quesito “Skam 6 si farà?” ha così risposto: “Su tutto ciò che riguarda una prossima stagione bisognerebbe chiedere a Netflix e Cross Production, non pensavo nemmeno che ci sarebbe stata una quinta stagione perché credevo che la quarta avrebbe chiuso. Se ci sarà questa richiesta e ci saranno ancora storie da raccontare non vedo perché non continuare.” L’intenzione da parte di Bessegato, quindi, ci sarebbe. Uno dei problemi da lui sollevati, però, riguarda l’età anagrafica dei protagonisti: ormai cresciuti dovrebbero essere in età da università e questo si scontra con quanto richiesto dal formato, che prevede si parli di liceali. Si tratterebbe o di sfidare le logiche di una serie ormai di successo oppure di rivoluzionare totalmente il cast con il rischio che venga sempre paragonato a quello precedente e non funzioni allo stesso modo per il pubblico. Il produttore ha poi aggiunto: “L’importante è la storia che vogliamo raccontare ed in base a questo si vedrà.”

Non è quindi detto che Skam 6 non si farà, ma per adesso i punti interrogativi superano le certezze.