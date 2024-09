C’è una possibile correlazione tra l’assumere i cibi piccanti e il problemi di erezione? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Problemi di erezione: c’è una possibile correlazione con l’assumere cibo piccante?

Per tanto tempo si è pensato che l’assumere cibi piccanti, come il peperoncino, fosse afrodisiaco. Adesso si scopre che in realtà il peperoncino è nemico del sesso, in quanto il piccante può causare problemi di erezione. Quindi sì, esiste una correlazione possibile tra i problemi di erezione e il cibo piccante. Secondo ad esempio gli urologi della University South China, il consumo di cibi piccanti farebbe diminuire il livello di testosterone aumentando così il rischio di disfunzione erettile. In poche parole, il cibo piccante sarebbe meglio da evitare, o almeno consumare in piccole dosi. Ecco cosa hanno affermato i ricercatori dello studio: “il nostro studio suggerisce che il consumo frequente di cibi piccanti può aumentare il rischio di disfunzione erettile, soprattutto tra i non fumatori.”

Problemi di erezione: cibo piccante e livelli di testosterone

Come abbiamo appena visto, l’assumere troppo cibo piccante può portare alla disfunzione erettile poiché vi è un abbassamento dei livelli di testosterone. Ma vediamo di approfondire ulteriormente l’argomento. Secondo la ricerca pubblicata su Translation Andrology and Urology, i ricercatori hanno studiato il ruolo della dieta e delle abitudini al fumo in 400 uomini con o senza problemi di erezione. I pazienti hanno risposto a delle domande sul loro stile di vita e sulla loro alimentazione, al fine di far valutare il loro stato di disfunzione erettile. Secondo lo studio più della metà degli uomini dai 40 ai 70 anni di età ha problemi di erezione. I motivi:

Avanzamento dell’età anagrafica;

Danni ai nervi;

Il fumo;

Diabete;

Malattie cardiache.

Oltre a questo motivi, anche l’assumere troppi cibi piccanti può portare alla disfunzione erettile. In breve assumere cibo piccante più di tre volte a settimana fa aumentare il rischio di disfunzione erettile, il rischio è infatti 2,58 più alto. Questo dato si riferisce ai non fumatori. Per chi fuma, il fumo stesso è una possibile causa di problemi di erezione, a prescindere quindi dal tipo di dieta. Come detto in precedenza, chi assume cibo piccante rischi di far diminuire i livelli di testosterone di circa il 12%. Il consiglio è quindi quello di mangiare meno piccante e, se avete già problemi di erezione, smettere di assumere del tutto cibi piccanti.

Problemi di erezione: l’impatto sulla relazione

Il cibo piccante non solo può provocare problemi di erezione, ma rende anche gli uomini più irritabili e inclini a litigi. A commentare questa ricerca è stato il professore Raj Persad, consulente urologo presso la Bristol Urology: “questo è uno studio osservazionale interessante. Tra le considerazioni da fare c’è anche quella di coloro che mangiano più cibo piccante potrebbero avere una maggiore tendenza al diabete o un BMI elevato, entrambi fattori che potrebbero essere implicati nella disfunzione erettile.” Quindi l’assumere troppo cibo piccante può causare davvero problemi anche nella relazione, non solo dal punto di vista sessuale.