Ci siamo, la terza stagione di “Sissi” è finalmente sbarcata su Canale 5. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su trama, cast e data di uscita.

Sissi, la 3 stagione su Canale 5: trama e quando esce

Ieri, 11 giugno 2024, sono andate in onda su Canale 5 le prime due puntate della terza stagione della serie televisiva “Sissi”, serie dedicata alla famosa imperatrice d’Austria. Lotte di potere, amori tormentati, la terza stagione si appresta a essere davvero indimenticabile per i tanti fan che hanno apprezzato a amato le due precedenti stagioni. Ma, cosa succederà in questa terza stagione? La prima puntata si apre con l’ascesa della Repubblica in Francia e la fuga di Napoleone III. Ci troviamo nel 1870 e l’imperatore Francesco Giuseppe è molto preoccupato che ci possano essere delle rivolte. Rodolfo, il principe ereditario, inizia un percorso di addestramento militare molto duro e Sissi, spaventata per il suo futuro, decide di fuggire e di portare Rodolfo con sé. Nel frattempo la Corte è impegnata per presentare l’Esposizione Mondiale del 1973, mentre gli operari del Prater iniziano a dimostrare il proprio malcontento. Intanto Bismarck minaccia di allearsi con la Russia per formare una alleanza contro l’Austria-Ungheria e per questo Franz chiederà poi aiuto all’arciduchessa Sophie. In questa terza stagione di “Sissi” non mancheranno, come nelle due precedenti, i tanti colpi di scena, non mancheranno le scene di azione e ovviamente non mancherà l’amore. La terza stagione di “Sissi” è composta da 6 episodi e, in ogni puntata, ne andranno in onda due. Come detto i primi due episodi della serie dedicata all’Imperatrice d’Austria sono andati in onda ieri sera, 11 giugno 2024. I prossimi due andranno in onda domani sera, 13 giugno 2024, sempre su Canale 5. Non resta quindi che attendere domani sera per scoprire come proseguirà questa attesissima terza stagione!

Sissi, la 3 stagione su Canale 5: il cast

Come abbiamo appena visto, su Canale 5 è iniziata la terza stagione della serie televisiva “Sissi” che avrà in tutto sei episodi, suddivisi in tre puntate. Per quanto riguarda il cast, nei panni dell’imperatrice d’Austria troviamo sempre l’attrice, ballerina e modella svizzera Dominique Devenport, che abbiamo visto recitare anche nel film “Treno di notte per Lisbona“. Francesco Giuseppe sarà interpretato ancora dall’attore tedesco Jannik Schümann, che abbiamo visto recitare in diversi film e serie tv, come per esempio “Submergence”, “La conseguenza”, “Vicino all’orizzonte” e “Squadra speciale Colonia”. A vestire i panni del Conte Grünne, troviamo l’attore David Korbmann, mentre l’arciduchessa Sophie sarà interpretata da Désirée Nosbusch. Nel cast troviamo anche Tanja Schleiff, Giovanni Funiati, Murathan Muslu, Boris Aljinovic, Amanda Da Gloria e Bernold Holscher. Appuntamento quindi fissato per domani, 13 giugno 2024, su Canale 5 per vedere altri due episodi della terza stagione delle serie televisiva “Sissi”.

