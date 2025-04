Un compleanno da ricordare

Il 1° aprile è stata una data speciale per Simona Ventura, che ha compiuto 60 anni. La conduttrice, nota per il suo carisma e la sua energia, ha deciso di festeggiare in modo intimo, circondata dall’affetto della sua famiglia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha condiviso le sue riflessioni su questo traguardo, ironizzando sui piccoli acciacchi che iniziano a farsi sentire con l’età e sui vantaggi di essere un senior, come gli sconti in farmacia e la riduzione sui treni.

Una serata in pulmino

Per celebrare questo importante compleanno, Simona ha noleggiato un pulmino per portare la sua famiglia a cena. “Quando siamo tutti insieme, siamo 15”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di trascorrere del tempo con i propri cari. La scelta di una cena semplice, piuttosto che un grande party, riflette il desiderio della conduttrice di godere di momenti autentici e significativi con le persone che ama di più.

Un’atmosfera di festa e affetto

La cena si è svolta nell’hinterland di Milano, in un ristorante accogliente, dove ogni ospite ha indossato un bavaglino divertente con la scritta: “Oggi sono goloso”. La tavola era decorata con una tovaglia bianca e fiori rossi, creando un’atmosfera calda e festosa. Tra gli invitati c’erano il marito Giovanni Terzi, i figli Niccolò e Giacomo, la figlia adottiva Caterina, e i genitori Rino e Anna. Una grande famiglia allargata che ha reso la serata ancora più speciale.

Un messaggio di positività

Simona Ventura ha sempre rappresentato un simbolo di resilienza e positività. La sua frase iconica, “Crederci sempre e arrendersi mai”, risuona forte in questo momento della sua vita. Con il sorriso e la gioia di essere circondata dai suoi cari, la conduttrice dimostra che l’amore e la famiglia sono i veri regali della vita. Questo compleanno non è solo un traguardo, ma un nuovo inizio, ricco di esperienze e avventure da vivere insieme ai suoi affetti più cari.