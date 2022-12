La notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic ha scosso anche Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo ha mandato un pensiero speciale alla famiglia dell’allenatore serbo, stroncato dalla leucemia a 53 anni.

Il messaggio della conduttrice

Non poteva mancare il pensiero di Silvia Toffanin, che si è unita al cordoglio dell’Italia intera per la morte di Sinisa Mihajlovic.

Direttamente profilo del suo programma, la conduttrice di Verissimo ha pubblicato un post su Instagram in cui appare sorridente vicino a Sinisa: “Quel giorno a Bologna con la tua amata Arianna non lo dimenticherò mai. Ricorderò per sempre il tuo coraggio, la tua umiltà e il tuo sorriso. È stato un onore conoscerti. Ciao Sinisa, ci mancherai. Silvia”.

Il pensiero in diretta

Dopo aver lanciato il suo messaggio d’affetto e vicinanza verso la famiglia di Mihajlovic, Silvia Toffanin ha poi mostrato un estratto dell’intervista realizzata al grande campione serbo, che a Verissimo nel 2020 aveva raccontato la sua battaglia con la leucemia.

Quando Mihajlovic raccontò la battaglia

Era il 18 gennaio 2020 quando l’allora tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, con un passato anche tra Roma, Lazio e Inter, aprì il cuore parlando della battaglia che stava combattendo contro la leucemia diagnosticata nei mesi precedenti. “Per adesso la sto vincendo anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante”.