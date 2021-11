Lo show di Silvia Toffanin, Verissimo, è stato confermato al sabato e alla domenica: lo show resterà fisso nella programmazione fino a fine maggio.

Silvia Toffanin: Verissimo la domenica

Per risollevare gli ascolti dopo i risultati deludenti ottenuti nel corso della precedente stagione, Pier Silvio Berlusconi ha chiesto a sua moglie, Silvia Toffanin, di condurre il suo show televisivo sia il sabato che la domenica.

A quanto pare, dopo un primo periodo di prova, Verissimo avrebbe soddisfatto i risultati in fatto di ascolti e per questo la conduttrice sarebbe stata riconfermata con il suo doppio appuntamento anche per i mesi a venire.

Silvia Toffanin: le critiche

Di recente i fan del programma hanno però criticato la conduttrice per come ha gestito la sua intervista a Eleonora Pedron, che ha perso sua sorella e suo padre in due tragici incidenti stradali.

Le molte lacrime spese dalla conduttrice in merito alla vicenda avevano indignato i fan dei social.

Silvia Toffanin: il doppio appuntamento

In merito alla proposta di condurre Verissimo il sabato e la domenica e in merito a Barbara D’Urso (che fondamentalmente è andata a sostituire), Silvia Toffanin ha dichiarato:

“Noi facciamo il nostro mestiere, Mediaset mi ha chiesto questo nuovo impegno e ognuno ha un suo stile, un suo modo di fare tv.

Barbara è una superprofessionista, fa questo lavoro anche da più anni di me, non c’è competizione”.

La celebre conduttrice ha anche svelato come, a suo avviso, il matrimonio con Pier Silvio Berlusconi abbia influito positivamente sulla sua carriera: “Questo amore mediaticamente mi ha assolutamente più aiutata, ci mancherebbe altro e probabilmente, al 99,9%, se non avessi incontrato Pier Silvio non sarei qui a fare televisione”, ha detto.