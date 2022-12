La caccia ai regali di Natale dei vip passa per il centro di Milano, per le boutique dei grandi marchi, per acquisti di lusso.

Il Natale dei vip è ben diverso da quello di noi comuni mortali. Molti di loro sono già partiti alla ricerca dei regali e degli acquisti di lusso, come dimostrato da varie paparazzate nel centro di Milano. Scopriamo insieme cosa stanno comprando alcuni vip per questo Natale 2022.

Natale di lusso per i Vip: tutte pazze per Giorgio Armani

In queste settimane così frenetiche, in cui tutti siamo alla ricerca dei regali di Natale perfetti per le persone che amiamo, anche i vip si stanno muovendo tra negozi di grandi marchi e regali extra lusso. La corsa frenetica ai regali sta coinvolgendo tutti e nel centro di Milano sono stati immortalati diversi vip alle prese con gli acquisti.

Il dono perfetto richiede tempo, ma a volte anche soldi, visto lo standard seguito da molte celebrità. Sono tanti i vip che si stanno riversando nelle boutique del centro per un po’ di sano shopping. C’è chi compra per i propri cari, per i propri amici, e chi fa qualche bel regalo a se stesso, che non è mai sbagliato. A fare da comune denominatore sembra essere il lusso. Quest’anno, come quasi tutti gli anni, Giorgio Armani sta letteralmente conquistando tutte.

Sono ben tre le vip che sono state beccate mentre si dedicavano agli acquisti nella boutique del re della moda. Cristiana Capotondi è stata immortalata nella boutique milanese dello stilista e mentre passeggiava con un sacchetto particolarmente voluminoso. Stessa boutique e stesso marchio per Emma Marrone che, in compagnia di un’amica, ha tentato di non essere riconosciuta indossando un paio di occhiali scuri, con un look casual ma firmato, con stivali Dr. Martens e borsa Louis Vuitton, che decisamente non passano inosservati. Anche Michelle Hunziker si è inchinata davanti a Re Giorgio Armani e si è recata nella sua boutique per acquisti top secret. Cosa avrà scelto?

Il Natale di lusso dei vip: shopping in famiglia e acquisti di marca

Shopping di coppia per Anna Valle e Costanza Caracciolo. La prima è stata vista nella boutique di Prada in compagnia del marito, l’avvocato Ulisse Lendaro, mentre la seconda passeggiava per le vie del centro insieme a Bobo Vieri. Per Serena Autieri lo shopping coinvolge tutta la famiglia. L’attrice ha trascorso diverso tempo nel negozio Moorer insieme a suo marito e sua figlia. I tre sono usciti con tantissime borse, sicuramente piene di caldi piumini del brand veronese, perfetti per l’inverno. Anche gli uomini sono sempre più attenti al loro aspetto fisico e al loro look in ogni occasione. Lo ha confermato Alessandro Borghi, che ha trascorso il pomeriggio nel negozio di Gucci, brand a cui si affida spesso per le occasioni speciali. L’attore ha provato numerosi capi, tra cui anche quelli dell’esclusiva capsule con Adidas, una collaborazione molto amata. Provando una felpa e un giubbotto, Borghi ha regalato un siparietto davvero molto apprezzato dalle vetrine del negozio. Togliendosi la maglietta ha mostrato i suoi addominali scolpiti e i suoi tatuaggi, che non sono passati inosservati, facendo dimenticare per un attimo i regali di Natale.