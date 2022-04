C’è aria di cambiamenti nel palinsesto della Rai. Il programma “Dedicato” condotto da Serena Autieri non è stato confermato. Stando a quanto fa sapere Tvblog che ne ha dato la notizia, la trasmissione che non sarebbe mai decollata veramente, avrebbe subito un calo dei telespettatori passando da una media di circa il 15% in estate nella fascia mattutina al 10% il sabato pomeriggio.

Serena Autieri, “Dedicato” si avvia alla cancellazione: chi prende il suo posto

Il vuoto lasciato nel palinsesto da “Dedicato” sarà colmato da un’altra storica trasmissione. Al suo posto dovrebbe infatti tornare “Linea Blu – vivere il mare” condotto e diretto da Donatella Bianchi. A fianco a lei vedremo il conduttore Fabio Gallo che avrà un ruolo di primo piano anche nei fine settimana estivi targati Rai.

La conduttrice è pronta ad una nuova esperienza in Rai?

In ogni caso, nonostante la chiusura della trasmissione, per Serena Autieri starebbe bollendo in pentola qualcosa di molto interessante.

Pare che la conduttrice sia pronta a partire con un nuovo programma tutto suo nella fascia del mezzogiorno del sabato di Rai2 a partire dal prossimo autunno. In ogni caso per saperne di più dovremo aspettare ancora un po’.