Sephora collection è un marchio stimolante e sempre in movimento che ha come obiettivo quello di lasciarti creare la tua bellezza, dando la libertà di esprimere ciò che vogliamo essere. Per questo il brand ha creato migliaia di prodotti: dal trucco alla cura della pelle, dalla cura dei capelli alle fragranze con il compito di offrire tanti prodotti ad un prezzo modico.

Anche per la bella stagione, Sephora collection, non ha perso tempo ed ha lanciato dei nuovi prodotti per l’estate.

Sephora Collection: i migliori prodotti make up per l’estate

Il brand ha creato centinaia di nuovi prodotti dalle combinazioni infinite di colori e cofanetti disponibili nei punti vendita Sephora a partire dal 4 aprile. Scopriamoli!

ROUGE IS NOT MY NAME – ROSSETTO SATIN

Sephora lancia il nuovo rossetto, Rouge Is Not My Name, rivoluzionando i vecchi canoni del rossetto satinato. Questa nuova formula si presenta sotto forma di uno stick cremoso e morbido che offre un colore esplosivo e intenso. Questo è possibile perché questa formula vegana contiene all’interno pigmenti rivestiti da oli che creano nuance super intense e ad alta coprenza. Inoltre, la texture ultra-flessibile, non cola, non si sbiadisce e non si screpola.

Con questo nuovo rossetto le labbra saranno idratate e morbide per 8 ore. La vasta palette di colori include 20 tonalità dalla finitura satinata, dal più neutro dei beige nudo fino al rosso più elegante e audace. Inoltre, questa nuova collezione è creata utilizzando ingredienti da fonti gestite in modo responsabile e packaging eco-sostenibili.

CARE MINERAL COMPACT: FOUNDATION + SOOTHING SKINCARE

Il care mineral compact offre 2 prodotti in 1: fondotinta e cipria. Questo fondotinta minerale dalla consistenza ultra-morbida, leggera e con una finitura opaca, uniforma l’incarnato. Questo prodotto dona un risultato naturale e a lunga tenuta. Inoltre, la sua composizione minerale consente di utilizzarlo su tutti i tipi di pelle. Questo fondotinta si applica grazie alla spugnetta double-face e consente di ottenere 2 risultati a scelta:

applicare con il lato nero per intensificare la copertura ed avere un incarnato uniforme;

per intensificare la copertura ed avere un incarnato uniforme; applicare con il lato bianco per ottenere un risultato leggero, come una cipria, per opacizzare ed uniformare l’incarnato.

Questo nuovo prodotto è formulato con ingredienti per il 91% di origine naturale e e packaging eco-sostenibili.

CREAM LIP STAIN KIT 3 MINI LIP STAINS

Questo kit contiene dei lips dal formato mini, ideali per affrontare l’estate e portarli sempre con te. Questo kit contiene:

1 mini Cream Lip Stain 01 Always Red (2.5ml);

Always Red (2.5ml); 1 mini Cream Lip Stain 13 Marvelous Mauve (2.5ml);

Marvelous Mauve (2.5ml); 1 mini Cream Lip Stain 94 Cherry Moon (2.5ml).

Questi rossetti sono vellutati, leggeri ed ultra coprenti. La confezione è creata con cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Ed è decorato con inchiostri di origine vegetale.

CARE MAKEUP EYE SET

Questo set è stato creato per esaltare la bellezza dei vostri occhi. Anche questi prodotti formulati con il 90% di ingrediente di origine naturale. Il set contiene:

1 Intense + Gentle Eye Pencil della linea CARE con una texture morbida in nero audace;

della linea CARE con una texture morbida in nero audace; 1 Beautiful Lash Mascara, che addensa e volumizza le singole ciglia senza appesantirle e senza grumi;

che addensa e volumizza le singole ciglia senza appesantirle e senza grumi; 1 Gentle Eye + Lip Makeup Remover che elimina i residui di make-up.

La confezione è creata con cartone proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.