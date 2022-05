Monika Liubinaitė, conosciuta come Monika Liu è una cantante lituana che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano eurovisivo Sentimentai. Ma scopriamo qualcosa in più su chi è Monika Liu.

Chi è Monika Liu

Monika Liu è nata a Klaipėda, in Lituania, il 9 febbraio del 1988.

Fin da piccola Monika si avvicina al mondo della musica, essendo nata in una famiglia di musicista. All’età di circa 5 anni inizia a frequentare lezioni di violino e di danza classica. Subito dopo il diploma si iscrive all’Università di Klaipėda, dove studia canto jazz. Si trasferisce a Boston dove prosegue gli studi al Berklee College of Music. Nel 2004, partecipa a una rassegna musicale, Dainų dainelė, dove trionfa e inizia a farsi notare.

In quello stesso anno, dopo aver terminato gli studi, si trasferisce a Londra dove inizia a lavorare con il produttore Mario Basanov. Dal suo debutto nel 2015, Liu ha pubblicato tre album e molti altri singoli. Dopo essersi fatta conoscere nel mondo musicale lituano, Monika ha partecipato a diversi festival e manifestazioni. Nel 2020, partecipa come giudice in vari talent show: The Voice, The Masked Singer e I Can See Your Voice.

Nel 2022 ha partecipato alla terza edizione di Pabandom iš naujo!, il programma di selezione del rappresentante della Lituania per l’Eurovision, dove ha presentato il suo inedito Sentimentai, divenendo la rappresentate lituana a Torino.

Sentimentai, il brano di Monika Liu

Il brano Sentimentai, è un singolo scritto interamente da Monika Liu ed è stato pubblicato in digitale il 18 gennaio 2022 e presentato dal vivo tre giorni dopo durante la rassegna Pabandom iš naujo! La Lituania si esibirà nella prima semifinale del 10 maggio 2022. La particolarità è che la canzone viene eseguita interamente in lituano, cosa che non accadeva dai tempi di Lopšinė mylimai , la voce di debutto della nazione nel 1994. È stata un decisione della cantante di esibirsi in lituano affermando:

Siamo un paese così piccolo e abbiamo questa lingua antica e bellissima, la più antica d’Europa. Voglio che i lituani ne siano orgogliosi! Al pre-party a Barcellona, ​​ho sentito la gente cantare con me, ed ero tipo, ‘yessssss!’

Inoltre, relativamente al brano jazz che ha subito influenze da parte di film, racconti popolari tradizionali e persino alla geografia lituana, la cantante dice:

La mia canzone parla di questo desiderio che provi di notte, quando non riesci a dormire e stai affogando nei tuoi ricordi, e lo spirito del passato viene e ride di te. Il ritornello è questa immagine sognante, come le nuvole del mare e sto cantando mentre un milione di rose cadono su di me, come in American Beauty. Nella seconda strofa, sto cantando di questo bellissimo posto che abbiamo in Lituania chiamato Dunes of Nida. Sto in piedi nel mezzo e saluto i gabbiani, dicendo addio a un amore che mi è venuto in mente come schiuma di mare scura. Questo viene da una fiaba lituana.

Vita privata

Dai vari canali social sembra che la cantante sia fidanzata con Dede Kaspa, molto seguito sui social ma di cui però non abbiamo informazioni.

Curiosità