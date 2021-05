La secchezza vaginale è un problema e un argomento molto delicato che la maggior parte delle donne in menopausa affronta. Ma come affrontarlo nel migliore di modi? Vediamo qui di seguito le cause, i sintomi e i rimedi più efficaci su come contrastare la secchezza vaginale.

Secchezza vaginale: cause e rimedi

La secchezza vaginale, detta in maniera più tecnica atrofia della mucosa vaginale, è un problema molto frequente nelle donne, soprattutto in menopausa, che causa diversi problemi, non solo fisici. Come ad esempio disturbi e difficoltà nei rapporti sessuali oppure problemi all’apparato urinario quali cistiti.

Possono essere molteplici le cause che portano all’insorgere di questo problema. La più comune e la principale è l’abbassamento degli estrogeni. Questi, infatti, quando tendono ad abbassarsi, causano una riduzione della lubrificazione della mucosa.

E ciò si verifica sia prima che dopo la menopausa.

Altre cause e fattori che possono influire negativamente sulla secchezza vaginale sono il fumo, le malattie cardiovascolari, l’ipertensione e il diabete.

Secchezza vaginale: le cause più rare e i rimedi

Ci sono poi cause più rare e queste sono riscontrabili in una disfunzione dei nervi. Ma questo tipo di problema è causato a sua volta da un’innervazione della vagina.

Tra i sintomi più frequenti troviamo prima di tutto il dolore che le donne avvertono soprattutto durante i rapporti sessuali. Si tratta di un dolore molto fastidioso e acuto che in molti casi non permette neppure di avere dei rapporti veri e propri. Di solito lo si inizia ad avvertire prima della penetrazione, cosa che risulta appunto poco fattibile da portare avanti. Anche le visite ginecologiche diventano in molti casi impraticabili perché, a causa della secchezza vaginale e del dolore, l’esame con lo speculum causerebbe ancora più problemi ed irritazione. Altro sintomo molto comune sono poi le cistiti.

Abbiamo visto le principali cause e i sintomi più diffusi, ora passiamo in rassegna i rimedi più utili per contrastare il problema della secchezza vaginale.

Di norma, la Società Italiana per la Menopausa individua come rimedi tre possibili soluzioni:

l’utilizzo di ormoni per via locale

l’utilizzo di lubrificanti locali

l’utilizzo di lubrificanti idratanti.

Per il primo caso, si tratta di ovuli che sono a base di estrogeni leggeri come l’estriolo che non va in circolo ma agisce direttamente all’altezza della mucosa. Mentre il secondo e il terzo caso sono indicati per tutte le donne che, a causa di diversi motivi, non possono seguire terapie a base ormonale e di conseguenza, devono ricorrere a dei lubrificanti. Entrambi i tipi di lubrificanti sono soluzioni non farmacologiche specifiche a seconda del tipo di secchezza vaginale di cui soffre la donna in questione.

I lubrificanti locali sono da utilizzare al momento del rapporto e di solito vengono consigliati soprattutto alle giovani donne che soffrono di secchezza vaginale come conseguenza della pillola. Sono infatti consigliati per chi soffre di una secchezza più lieve e permettono una penetrazione più semplificata durante il rapporto sessuale, prevenendo così il dolore.

Mentre i secondi, i lubrificanti idratanti, sono consigliati e più indicati per un uso quotidiano, quindi per chi soffre di una secchezza vaginale più importante, come le donne in menopausa. Questo tipo di creme va applicato tutti i giorni e la cosa interessante è che contiene anche l’acido ialuronico, il quale ben aderisce alla mucosa formando una sorta di barriera protettiva.

Infine, in ultima analisi, i dottori consigliano il laser vaginale che aiuta a ripristinare il collagene a livello della zona vaginale.