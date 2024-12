Sciarpa: quali sono le alternative per ripararsi dal freddo

Insieme alla sciarpa per il freddo, anche lo scaldacollo e altri accessori utili per le basse temperature.

Tra gli accessori che non possono mancare per proteggersi dalle basse temperature invernali, la sciarpa è sicuramente quella per cui è impossibile fare a meno. Non tutti però la apprezzano e per questo ci sono alternative altrettanto valide ed efficaci che possono fornire la stessa protezione. Vediamo quali sono i modelli must have che sono una buona alternativa.

Sciarpa

Sebbene la sciarpa sia un accessorio irrinunciabile del periodo invernale in quanto protegge e tiene caldo, bisogna anche dire che non è molto amata e apprezzata da tutti. Alcuni poi non apprezzano assolutamente i materiali con cui è realizzata oppure la trovano fastidiosa o eccessivamente lunga da portare e indossare.

Altri ancora pensano possa rovinare il proprio outfit o anche la piega fornendo un effetto elettrostatico ai danni della chioma e dell’acconciatura. Altri non amano semplicemente toglierla o rimetterla in continuazione mentre alcuni non tollerano questa sensazione ed effetto fastidioso che questo prodotto comporta sulla pelle.

Molte, come si è potuto vedere, sono le ragioni per cui la sciarpa può essere invisa sebbene sia necessario un capo che possa proteggere soprattutto dai colpi d’aria, ma anche dal meteo incerto del periodo invernale. Grazie a questo accessorio, disponibile in vari colori e formati, è possibile percepire tepore soprattutto nella zona del collo e della gola, in generale.

Sciarpa: le alternative più comuni

Considerando che indossare la sciarpa può avere i suoi aspetti positivi, ma anche negativi, è fondamentale riuscire a trovare anche delle alternative che permettano di dare la stessa protezione e anche tepore. Sono opzioni piacevoli e di tendenza che sicuramente faranno parte del proprio look per il prossimo inverno.

Una delle possibilità è sicuramente il capospalla dal collo alto quindi in grado di proteggere allo stesso modo se non si ama molto indossare questo articolo. Sono diversi i modelli in commercio che, nella parte superiore, sono dotati di un lembo di tessuto che permette di abbracciare il collo sia abbottonando ma anche con la zip.

Un altro accessorio, considerato una valida alternativa all’uso della sciarpa, è la bandana, che può essere piccola o grande, ma anche in tessuto morbido o rigido indicata per essere annodata al collo in modo da proteggerlo. Inoltre, è possibile indossarla anche come fosse uno scialle proprio per sentirsi totalmente avvolti.

Il dolcevita è un altro capo imprescindibile dal momento che protegge il collo e avvolge. Un’alternativa ideale così come lo scaldacollo che si trova sia nei modelli sportivi ma anche in pile. Indicato per proteggere il collo, ma anche la parte bassa del viso. Il balaclava mantiene invece collo e testa ben caldi proprio come il cappotto con sciarpa inclusa che può essere sia corto che lungo ed è una soluzione ideale.

