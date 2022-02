I rapporti tra Valerio Scanu e Maria De Filippi a quanto pare sono degnerati per via di alcune liti e incompresioni e, secondo indiscrezioni, i due sarebbero persino finiti in tribunale. Il cantante ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla sua lite con la conduttrice.

Valerio Scanu: la lite con Maria De Filippi

A distanza di anni dalla sua lite con Maria De Filippi, Valerio Scanu ha rotto per la prima volta il silenzio sulla questione e con tono quasi conciliante ha affermato:

“Io e Maria avevamo un rapporto più umano che professionale. Quando mi sono “beccato” con lei, se al mio fianco ci fosse stato qualcuno che mi avesse calmato sarebbe stato meglio. In quel periodo forse ero un po’ fuori di testa”, ha ammesso, e ancora: “Ci siamo lasciati che avevo 25 anni, ora ne ho quasi 32.

Diciamo che ci unisce la laurea in Giurisprudenza: spesso ho immaginato Maria studiare per i miei stessi esami”. Come la conduttrice anche Scanu ha deciso di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza e ha rivelato che, dopo esser stato coinvolto in una causa per diffamazione, avrebbe iniziato ad appassionarsi alla materia.

Pace in vista con Maria De Filippi?

In tanti tra i fan di Valerio Scanu si chiedono se le sue ultime dichiarazioni potranno servire e far tornare la pace tra di lui e Maria De Filippi.

Al momento sulla questione tutto tace.

Maria De Filippi romperà il silenzio?

Maria De Filippi ha preferito non rompere il silenzio in merito a quanto accaduto tra lei e il cantante e per il momento non è dato sapere che piega prenderanno le cose tra i due. In passato sono circolate voci riguardanti una presunta azione legale tra i due.