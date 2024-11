Un pancione che incanta

Sara Barbieri, modella di 24 anni e compagna di Fabrizio Corona, sta vivendo un momento magico della sua vita: la gravidanza. Con il pancione al nono mese, si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità, indossando un reggiseno in pizzo bianco e slip, abbinati a un cappotto Teddy Bear verde smeraldo. La sua attesa è prevista per il 25 dicembre, giorno di Natale, e il suo primo figlio, un maschietto di nome Thiago, è già al centro delle sue attenzioni.

Ritorno al lavoro e nuove aspirazioni

Nonostante la dolce attesa, Sara non ha intenzione di abbandonare il suo lavoro nel mondo della moda. Recentemente, ha posato per uno shooting per VanityTeen, dimostrando che la passione per la moda può coesistere con la maternità. La modella ha dichiarato: “L’indipendenza e la possibilità di viaggiare sono allettanti, ma la solitudine di muoversi da soli può essere impegnativa”. La sua carriera l’ha portata a sfilare per marchi prestigiosi come Dolce&Gabbana, e nonostante le sfide, è determinata a continuare a lavorare anche dopo la nascita del suo bambino.

Un nuovo capitolo: la psicologia

La gravidanza ha portato Sara a riflettere su nuove aspirazioni. Ha deciso di iscriversi a un corso di laurea in psicologia, un sogno che ha sempre avuto nel cassetto. “La gravidanza mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno per fare il passo successivo”, ha affermato. La sua passione per la psicologia è evidente, e la modella spera di unire la sua carriera nel mondo della moda con un futuro nel campo della psicologia. “Mi piacerebbe lavorare in questo ambito, che mi ha sempre affascinato”, ha aggiunto.

Arte e creatività come rifugio

Oltre alla moda e alla psicologia, Sara ha un’altra grande passione: l’arte. Ha frequentato un liceo artistico e ama disegnare e dipingere. “È il mio modo di esprimere le mie emozioni e mi aiuta a trovare pace e calma”, ha spiegato. La creatività è un aspetto fondamentale della sua vita, e durante la gravidanza ha scoperto nuovi lati della sua personalità. “Credo che la gravidanza mi abbia aiutato a maturare. Portare una vita dentro di me è incredibile e mi ha insegnato a sviluppare un autocontrollo che prima non avevo”, ha concluso.