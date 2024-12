Sanremo 2025: i big in gara e le novità del festival

I big in gara al Festival di Sanremo 2025

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. Dopo mesi di indiscrezioni e rumor, il conduttore ha annunciato al TG1 i protagonisti di questa edizione, che promette di essere ricca di emozioni e sorprese. Tra i nomi più attesi ci sono artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche nuove promesse pronte a conquistare il pubblico.

Le novità del festival

Quest’anno, il Festival di Sanremo si presenta con alcune novità significative. Carlo Conti ha deciso di aumentare il numero delle canzoni in gara, passando da 24 a 30. Questo cambiamento è stato pensato per dare spazio a più artisti e per arricchire l’offerta musicale della kermesse. Inoltre, il regolamento ha subito delle modifiche, rendendo Sanremo Giovani un evento diverso rispetto alle edizioni precedenti, con Alessandro Cattelan alla conduzione.

Un festival per tutti

Conti ha espresso il desiderio di creare un evento che possa essere apprezzato da tutta la famiglia, con canzoni che possano rimanere nel cuore del pubblico. “Voglio rendere un servizio alla discografia”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di continuare il lavoro iniziato in passato e di portare sul palco dell’Ariston artisti di grande talento. Tra i big in gara, spiccano nomi come Massimo Ranieri e Marcella Bella, che tornano a calcare il prestigioso palco, insieme a nuovi volti come Fedez e Tony Effe, che promettono di portare un po’ di sana competizione.

Le reazioni dei protagonisti

Le reazioni all’annuncio dei big in gara non si sono fatte attendere. Fedez ha commentato su Instagram con entusiasmo, mentre Francesco Gabbani ha condiviso un video della sua emozione al momento dell’annuncio. Tuttavia, non tutti sono stati inclusi nella lista: i Jalisse, per esempio, hanno ironicamente festeggiato il loro 28esimo “no”. Anche Al Bano e Achille Lauro non sono stati selezionati, suscitando curiosità e discussioni tra i fan.

Con l’inizio della “Settimana Santa” sanremese fissato per il 11 febbraio, l’attesa cresce e il pubblico è pronto a vivere un’altra indimenticabile edizione del Festival di Sanremo, dove la musica e le emozioni si intrecciano in un evento che unisce generazioni.