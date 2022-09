Sandra Milo è tornata a fare delle confessioni inedite sulla sua vita privata, svelando anche perché non avrebbe rapporti intimi.

Sandra Milo: le confessioni intime

A 89 anni d’età Sandra Milo non smette di far parlare di sé, a partire dalle sue confidenze intime.

La celebre attrice ha dichiarato di recente che non avrebbe più rapporti intimi, per una questione di tempo: “Non lo pratico perché non ho tempo. Ma il sesso senza amore non è che mi interessi molto. L’amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano”, ha dichiarato. La celebre musa di Federico Fellini ha anche svelato alcuni retroscena sulla sua storia con il celebre regista, di cui è stata amante.

“Ho amato e amo infinitamente Federico (Fellini, ndr), per me è come se ci fosse ancora.

È dentro di me. È stato un amore così bello, grande, infinito, divertente, senza le cose di dolore, gelosia, violenza. Ecco, io ho ancora molte riserve del mio amore con Federico. […] Ho avuto paura che potesse rimpiangere Giulietta… Poi ho avuto paura del quotidiano, che svilisce un po’: spendi troppo, stai attenta… Il nostro amore è stato privo di grandi vantaggi, ma anche di grandi svantaggi.”

Il GF Vip

Nonostante continui a lavorare nel cinema e nel teatro, Sandra Milo ha svelato che non parteciperebbe mai al GF Vip.

“Signorini me lo ha proposto, e sarei anche andata.

Ma non posso per limiti di età: il prossimo anno compio 90 anni, e non c’era nessuno che volesse assicurarmi!”, ha rivelato.