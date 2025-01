Sandali in inverno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono gli abbinamenti consigliati.

Sandali in inverno: si possono indossare?

I sandali sono quella calzatura aperta tanto amata da noi donne. Diciamo che solitamente i sandali vengono indossati nelle stagioni calde, ma nulla vieta di indossarli anche in quelle fredde, come per esempio in inverno. Ovviamente non possono mancare calze, calzini o collant, piedi congelati no grazie. In sandali in inverno possono quindi essere quell’elemento in grado di dare quel tocco in più al nostro look, basta solo saperli indossare nel modo giusto. Ma, prima di andare a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione, andiamo a vedere quali sono i modelli di sandali di tendenza questo inverno 2025.

Sandali: i modelli di tendenza dell’inverno 2025

Come abbiamo appena detto, i sandali possono essere indossati anche durante le stagioni fredde. Andiamo a vedere insieme quali sono i modelli di tendenza per questo inverno 2025:

Sandali Kitten Heels : caratterizzato da un tacco basso e sottile, sono perfetti per essere indossati per occasioni importanti.

: caratterizzato da un tacco basso e sottile, sono perfetti per essere indossati per occasioni importanti. Sandali con doppio listino: tanto di tendenza durante l’estate, ecco che diventano protagonisti anche di questo inverno 2025.

tanto di tendenza durante l’estate, ecco che diventano protagonisti anche di questo inverno 2025. Sandali animalier : la stampa animalier è sempre di tendenza, per un look più audace ecco che un paio di sandali animalier sono assolutamente perfetti.

: la stampa animalier è sempre di tendenza, per un look più audace ecco che un paio di sandali animalier sono assolutamente perfetti. Sandali t-bar : sono il modello più elegante, perfetto per una cena romantica.

: sono il modello più elegante, perfetto per una cena romantica. Sandali gioiello: strass, cristalli, dettagli metallici, l’importante è che siano super scintillanti.

Sandali in inverno: gli abbinamenti

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di tendenza per l’inverno 2025, andiamo a vedere insieme come abbinare i sandali questa stagione: