I collant colorati: un trend da non perdere

I collant colorati stanno vivendo un vero e proprio revival nel mondo della moda. Questo autunno inverno 2024, i colori accesi e vibranti sono protagonisti indiscussi, offrendo un modo originale per esprimere la propria personalità attraverso l’abbigliamento. Non più solo collant neri o marroni, ma una vasta gamma di tonalità che possono trasformare anche il look più semplice in qualcosa di straordinario.

Come scegliere i collant giusti

Quando si tratta di scegliere i collant colorati, è importante considerare diversi fattori. Prima di tutto, la coprenza: si possono optare per collant leggeri che velano le gambe, oppure per modelli più spessi, ideali per le temperature più fredde. Le calze in lana sono un’ottima scelta per chi cerca comfort e calore. Inoltre, la varietà di colori disponibili è sorprendente: dal rosso al verde, dall’azzurro al viola, le opzioni sono infinite. Per chi ama osare, i collant fluo possono aggiungere un tocco audace a qualsiasi outfit.

Abbinamenti e stili da provare

Abbinare i collant colorati non è mai stato così divertente. Un look che sta spopolando è quello di Sarah Jessica Parker, che ha indossato collant turchesi abbinati a una maxigonna e un maglione dello stesso colore. Questo stile gioca con i contrasti e dimostra che non bisogna avere paura di osare. Altre celebrità, come Anna Kendrick, hanno optato per look tono su tono, creando un effetto elegante e sofisticato. Per chi desidera un look più casual, i collant colorati possono essere abbinati a gonne corte e pull, creando un outfit minimal ma d’impatto.

Modelli consigliati per ogni occasione

Esplorando il mercato, ci sono diversi modelli di collant colorati da considerare. I collant di Falke, ad esempio, offrono un rosso corallo vibrante e sono disponibili in diverse tonalità. Per chi cerca qualcosa di più opaco, i collant di Sentelegri sono disponibili in 23 colori e sono perfetti per un look che non passa inosservato. Merry Style propone collant coprenti in microfibra, ideali per creare look a contrasto. Infine, per chi ama il comfort, i collant di Calzitaly offrono una vestibilità eccellente e una gamma di colori vivaci.