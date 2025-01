La stagione dei saldi invernali è ufficialmente aperta

Con l’arrivo dell’inverno, si apre la tanto attesa stagione dei saldi, un momento imperdibile per chi ama lo shopping e desidera rinnovare il proprio guardaroba senza svuotare il portafoglio. Quest’anno, circa 16 milioni di famiglie italiane si preparano a dare l’assalto ai negozi e ai siti online, alla ricerca di occasioni imperdibili. La data di inizio ufficiale varia a seconda delle regioni, ma la durata massima dei saldi è di 60 giorni.

Un’opportunità per l’economia e la moda

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, il giro d’affari previsto per i saldi invernali è di 4,9 miliardi di euro, con una spesa media di circa 138 euro per persona. Questo rappresenta un’importante opportunità per rilanciare i consumi e dare ossigeno al settore della moda, che ha affrontato un anno difficile. Giulio Felloni, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolinea l’importanza dei saldi come tradizione commerciale che coinvolge non solo gli italiani, ma anche un numero crescente di turisti stranieri attratti dallo shopping made in Italy.

Acquisti responsabili: la tripla ‘E’

Felloni auspica che i saldi di quest’anno siano caratterizzati da una tripla ‘E’: Economia, Ecologia ed Etica. Questo significa promuovere acquisti responsabili e consapevoli, favorire il commercio locale per ridurre l’impatto ambientale e sostenere una moda rispettosa della salute dei consumatori e delle condizioni di lavoro. Per aiutare i consumatori a navigare in questa stagione di saldi, Federazione Moda Italia ha elaborato una guida con cinque regole fondamentali da seguire.

Le 5 regole per un shopping consapevole

1. Cambi: La possibilità di cambiare un capo è a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In tal caso, il negoziante è obbligato a riparare o sostituire il capo.

2. Prova dei capi: Non è obbligatoria, ma a discrezione del negoziante. Non dimenticare di provare i vestiti per evitare delusioni.

3. Pagamenti: I negozianti sono obbligati ad accettare le carte di credito, quindi non preoccuparti di portare solo contante.

4. Prodotti in vendita: I capi in saldo devono essere di carattere stagionale o di moda. Fai attenzione a questo aspetto per evitare sorprese.

5. Indicazione del prezzo: È obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Controlla sempre queste informazioni prima di procedere all’acquisto.

Il calendario dei saldi regione per regione

Ogni regione ha le proprie date di inizio e durata per i saldi. Ad esempio, in Emilia Romagna, i saldi iniziano il 4 gennaio e durano 60 giorni, mentre in Lazio, i saldi partono il 5 gennaio e durano 6 settimane. È importante informarsi sulle date specifiche della propria regione per non perdere le occasioni migliori.