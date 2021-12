Manca ormai pochissimo a Gennaio, e insieme all’anno nuovo arrivano anche i saldi della stagione. Per la maggior parte delle regioni italiani gli sconti inizieranno il 5 Gennaio 2022, ma ci sono delle eccezioni. Infatti Basilicata e Sicilia hanno anticipato la data al 2, mentre in Valle d’Aosta cominceranno il 3 del mese.

Nell’attesa non dobbiamo fare altro che pensare ai capi migliori da acquistare, che potremo sfruttare a lungo.

Cosa comprare con i saldi invernali 2022

Ogni anno quando arriva il momento degli sconti non sappiamo mai da che parte girarci; ogni vetrina espone cartelli che ci invitano ad acquistare, ma cosa ci serve davvero? Sicuramente il modo migliore per approfittarne è sapere prima cosa vogliamo per i saldi invernali 2022: ecco cosa comprare.

Se vogliamo puntare sul sicuro e non sprecare l’occasione degli sconti, la scelta migliore ricade sui must della stagione, e su quei capi che possiamo abbinare con tutto. Per un look classico ed elegante, utilizzabile sia nelle occasioni formali che in quelle festive, l’opzione migliore è una classica camicia bianca, accompagnata da un blazer in tweed. Nero o rigato, con i giusti dettagli impreziosirà ogni vostro outfit.

Immancabili i dolce vita e le gonne midi, perfetti per ogni occasione: abbinarli con altri capi è sempre facile e senza impegno. Nel nostro armadio non possono mancare nemmeno i pantaloni a palazzo. Utili sia per un evento raffinato che per uno più sbarazzino, sono estremamente versatili e duraturi. Non può mancare nemmeno un cappotto teddy, l’ultima tendenza per l’inverno 2022. Caldo e super morbido, ormai in ogni negozio troviamo una sua variante, per ogni fascia di prezzo. Per chi volesse seguire gli ultimi trend di moda basterà sceglierlo nel colore beige. Non mancano però le sue versioni in nero o bianco, oppure rosa per ottenere un look fluo e sbarazzino.

I migliori sconti per gli accessori

Se per l’abbigliamento puntiamo su capi più neutri e abbinabili a tutto, con gli accessori possiamo anche esagerare e approfittare degli sconti per acquistare qualcosa di appariscente. A partire dagli stivali, la calzatura di tendenza per questo inverno 2022. Dai modelli più classici con il tacco a quelli con le decorazioni più estrose per non passare inosservati; anche in questo caso abbiamo l’imbarazzo delle scelta. Vero trend della stagione sono gli stivali texani, perfetti in ogni abbinamento, ma soprattutto con i jeans. Non per questo dobbiamo rinunciare ad altri capi: i pantaloni in pelle e le gonne sono alternative altrettanto valide (e se nell’armadio non avete il modello adatto, i saldi sono l’occasione giusta per reperirlo).

Non possono poi mancare i gioielli; le tendenze del momento sono tante, e sarà sicuramente facile trovare l’occasione giusta durante i saldi. Anche in questo caso i trend per l’inverno 2022 puntano su accessori che si fanno notare. Prima di tutti i Gummy rings, anelli tipici degli anni Novanta che ricordano le caramelle gommose. Lo stesso vale per i Chunky rings, riproposti anche da brand leader del settore come Swarovsky. Abbinati ad un look minimal, l’accessorio diventerà il re del vostro outfit. La stessa scia segue la moda per gli orecchini: protagonista della stagione è l’esplosione di colori. Per chi invece volesse rimanere sul classico, per questo inverno tornano in tendenza gli hoop earrings, semplici e dorati.