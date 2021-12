Caldo, morbidissimo e, cosa non meno importante per le vere fashion addicted, estremamente di tendenza. Stiamo parlando del cappotto teddy, un vero must have per affrontare le fredde temperature dell’inverno, in questo caso in particolare, di quello del 2022.

Dai brand più costosi a quelli low cost, ecco dove trovarlo. Ma vi siete mai chiesti chi fu il primo a sdoganarlo nel mondo della moda?

Il teddy di tendenza per l’inverno 2022

È presto detto, il primo a lanciare il cappotto teddy tra le tendenze del guardaroba invernale è stato niente poco di meno che Max Mara. Lo ha fatto nel 2013 con un primo modello in morbida lana di alpaca su una base di seta.

Inutile dirlo, da lì a poco questo particolare cappotto ha conquistato davvero tutti proprio per le sue caratteristiche. Oltre ad essere molto confortevole infatti, a differenza di una più classica pelliccia il teddy coat (così in lingua originale) è davvero super versatile.

Dopo Max Mara ovviamente sono stati tantissimi i brand che ne hanno proposto una propria versione seguendo quelle che sono le tendenze del 2022. Scopriamo quali sono i più gettonati, da quelli più costosi a quelli invece più accessibili per le nostre tasche.

Max Mara

Non possiamo non citare per primo appunto, il brand che ha reso il cappotto teddy un capospalla davvero irrinunciabile. Da Max Mara infatti è possibile trovare, nella sua versione più classica, l’iconico cappotto che ha poi dato origine a tutti gli altri.

Massimo Dutti

Proseguiamo alla grande con Massimo Dutti, da cui potrete trovare un cappotto teddy senza maniche e a differenza del classico marrone, proposto in color panna. Perfetto da portare sopra giubotti in pelle neri o delle tonalità più disparate a fare da contrasto. Assolutamente da provare il ton sur ton di tendenza con un giubotto in pelle delle stesse sfumature del teddy.

Cos

Cos invece propone il suo cappotto teddy dal particolare e sicuramente apprezzatissimo aspetto genderless. Lungo fino a metà gamba, color bianco sporco e con i bottoni panna è il capospalla perfetto per dare un tocco davvero chic anche agli outfit più casual.

Arket

Come da Massimo Dutti, anche da Arket potrete trovare un bellissimo teddy smanicato. La differenza è che questo modello è più corto, arriva infatti fin sotto la vita e ha un taglio decisamente più sportivo. Cosa che comunque non impedisce di divertirsi ad accostarlo ai look più disparati.

Asos

Nell’immenso guardaroba virtuale di Asos potrete trovare anche questo particolare modello di teddy color sabbia imbottito della The North Face. Si tratta infatti della combinazione perfetta del classico piumino in stile bomber, tornato di tendenza dagli anni ’80 e, appunto, il teddy.

H&M

Estremamente elegante pur mantenendo una fascia di prezzo accessibile, il cappotto teddy di H&M. Lungo fino a metà polpaccio, il colletto ampio è il dettaglio che lo abbina facilmente anche ai look più ricercati.